Юрист прокомментировал призыв США не покупать иранскую нефть

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Призыв США не покупать иранскую нефть неоднозначен с правовой точки зрения, ведь исполнение заключенных контрактов — личное дело участников соглашения, сообщил РИА Новости исполнительный директор — руководитель аппарата ассоциации юристов России Станислав Александров.

"С правовой точки зрения призыв США отказаться от покупки иранской нефти и угроза применения санкций в отношении покупателей иранской нефти после октября 2018 года являются неоднозначными. Исполнение внешнеэкономических контрактов — это дело субъектов данных контрактов", — сказал Александров.

Он добавил, что по общему правилу, условия соглашений должны быть исполнены сторонами, а отказ от исполнения условий контракта или заключения новых — дело каждого отдельного участника соглашения.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва в правовом ключе изучит призыв госдепа США не покупать иранскую нефть.