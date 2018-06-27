В ЯНАО появятся две базы по сбору икры сиговых

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Две базы по сбору икры сиговых появятся в этом году в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает правительство региона в среду.
Врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов побывал с рабочим визитом на Собском рыборазводном заводе, который находится в поселке Харп. Это единственное такое предприятие в Западной Сибири.
"Можно с уверенностью сказать, что в этом году производственникам совместно с наукой удалось довести технологию воспроизводства до совершенства. И сейчас на предприятии начинается системный, постоянный выпуск мальков. Я благодарен коллективу завода за ответственный подход и существенную помощь Ямалу. Работа по восполнению водных биоресурсов будет продолжена", — приводятся в сообщении слова Артюхова.
Собский рыбоводный завод открыл новый сезон 18 июня. В Обь выпустили около 3,5 миллиона мальков чира. Вес каждого — меньше половины грамма. Чтобы рыба развивалась полноценно, еще на стадии икры за ней наблюдали в лаборатории предприятия. Специалисты следили за физиологическим развитием икринок, проводили генетические исследования.
В будущем на предприятии планируют заниматься разведением и других видов рыб семейства лососевых – нельмы и тайменя, уточняют власти.
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