ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Две базы по сбору икры сиговых появятся в этом году в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), сообщает правительство региона в среду.

"Уже в этом году в ЯНАО появятся две базы по сбору икры сиговых: на реке Собь Приуральского района и в Красноселькупском районе – на реке Худосей. В первом случае обустройство базы, включая установку садковых линий, взял на себя Собский рыбоводный завод, во втором – рыбодобывающее предприятие "Алькор", — говорится в сообщении.

Врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов побывал с рабочим визитом на Собском рыборазводном заводе, который находится в поселке Харп. Это единственное такое предприятие в Западной Сибири.

"Можно с уверенностью сказать, что в этом году производственникам совместно с наукой удалось довести технологию воспроизводства до совершенства. И сейчас на предприятии начинается системный, постоянный выпуск мальков. Я благодарен коллективу завода за ответственный подход и существенную помощь Ямалу. Работа по восполнению водных биоресурсов будет продолжена", — приводятся в сообщении слова Артюхова.

Работу предприятия врио главы региона представил генеральный директор Собского рыбоводного завода Данил Эльтеков. "Сейчас на предприятии формируется маточное стадо муксуна, насчитывающее 16 тысяч производителей. От них уже в следующем году планируется получить первую икру для закладки на инкубацию. Процесс не быстрый, но торопиться тут просто нельзя. Требовалось немало усилий, чтобы настроить оборудование", — цитирует Эльтекова правительство.

Собский рыбоводный завод открыл новый сезон 18 июня. В Обь выпустили около 3,5 миллиона мальков чира. Вес каждого — меньше половины грамма. Чтобы рыба развивалась полноценно, еще на стадии икры за ней наблюдали в лаборатории предприятия. Специалисты следили за физиологическим развитием икринок, проводили генетические исследования.

В будущем на предприятии планируют заниматься разведением и других видов рыб семейства лососевых – нельмы и тайменя, уточняют власти.

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