Титов оценил проект налога на самозанятых граждан

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Налог на самозанятых выглядит красивым и удобным для пользователей, но он может оказаться для них не самым дешевым решением, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.
Новый налоговый режим для так называемых самозанятых граждан сейчас разрабатывает Минфин. Предполагается, что граждане, которые сейчас работают нелегально, смогут установить спецприложение на мобильный телефон и платить не более 6% с выручки. А глава ФНС Михаил Мишустин предложил для них дополнительный стимул: в интервью газете "Коммерсант" он заявил, что готов предоставлять им при регистрации налоговый капитал в 10 тысяч рублей.
"Глава ФНС совершенно справедливо констатирует, что существующие режимы налогообложения для самозанятых невыгодны", – согласен Титов. Однако, по его словам, "ФНС предлагает технологичное, но не самое дешевое для "гаражников" решение".
Титов напомнил, что размер страховых взносов для индивидуальных предпринимателей сейчас составляет около 32 тысяч рублей. "В интервью Михаил Владимирович (Мишустин – ред.) обмолвился, что суммарный платеж в течение года ему представляется на уровне 40 тысяч рублей. Для провинции это не так мало", — отметил бизнес-омубдсмен. По его мнению, решить проблему регистрации и налогообложения самозанятых можно и в рамках существующих налоговых режимов, если предложить людям фиксированные и недорогие патенты, в цену которых будут включены социальные взносы.