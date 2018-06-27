Титов оценил проект налога на самозанятых граждан

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Налог на самозанятых выглядит красивым и удобным для пользователей, но он может оказаться для них не самым дешевым решением, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Описанный главой ФНС проект выглядит красиво и удобно. Предельно простая удаленная регистрация, невысокая ставка налога – 3%, если человек работает только с клиентами-физлицами. Однако есть несколько очень важных моментов", — сказал Титов.

Новый налоговый режим для так называемых самозанятых граждан сейчас разрабатывает Минфин. Предполагается, что граждане, которые сейчас работают нелегально, смогут установить спецприложение на мобильный телефон и платить не более 6% с выручки. А глава ФНС Михаил Мишустин предложил для них дополнительный стимул: в интервью газете "Коммерсант" он заявил, что готов предоставлять им при регистрации налоговый капитал в 10 тысяч рублей.

"Глава ФНС совершенно справедливо констатирует, что существующие режимы налогообложения для самозанятых невыгодны", – согласен Титов. Однако, по его словам, "ФНС предлагает технологичное, но не самое дешевое для "гаражников" решение".

В частности, Титов отметил, что остается нерешенным главный вопрос – о платежах в государственные внебюджетные фонды. "Мишустин в беседе с президентом РФ сказал, что взносы планируется включить в состав налога. И вот тут вопрос – речь идет о фактической отмене взносов для самозанятых, или же уплатить некий минимум все же придется, даже если эта уплата и будет учтена в зачет налога?", – сказал он.

Титов напомнил, что размер страховых взносов для индивидуальных предпринимателей сейчас составляет около 32 тысяч рублей. "В интервью Михаил Владимирович (Мишустин – ред.) обмолвился, что суммарный платеж в течение года ему представляется на уровне 40 тысяч рублей. Для провинции это не так мало", — отметил бизнес-омубдсмен. По его мнению, решить проблему регистрации и налогообложения самозанятых можно и в рамках существующих налоговых режимов, если предложить людям фиксированные и недорогие патенты, в цену которых будут включены социальные взносы.