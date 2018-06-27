Россия ограничила ввоз животных и птиц из Непала

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россельхознадзор с 25 июня ввел временные ограничения на ввоз в РФ животных и птиц из Непала, соответствующее указание опубликовано на сайте ведомства.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в связи с неблагополучной эпизоотической ситуацией на территории федеративной республики Непал по особо опасным болезням животных и птиц (ящур, высокопатогенный грипп птиц, чума мелких животных, классическая чума свиней) с 25 июня 2018 года вводятся временные ограничения на ввоз в Россию из федеративной демократической республики Непал", — говорится в документе.

Так, ограничения в отношении ящура касаются в том числе восприимчивых к заболеванию животных, сырого мяса и мясопродукции, не подвергнутой тепловой обработке, молока и молочной продукции, а также шерсти, волос, щетины, трофеев, шкур и кожи, не обработанных по технологии, гарантирующей разрушение вируса ящура.

В отношении высокопатогенного гриппа птиц — живой птицы, инкубационного яйца, мяса птицы, готовой мясной продукции из птицы, за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, а также кормов и кормовых добавок для птиц, не прошедших термическую обработку.

В отношении чумы мелких жвачных животных ограничения касаются в том числе живых овец и коз, их мяса, восприимчивых к заболеванию диких животных, молока и молочных животных, копыт, костей, рогов, охотничьих трофеев и препарированных овец и коз для музейно-выставочных целей, а также продуктов животного происхождения, полученных из овец и коз, предназначенных для фармацевтических или хирургических целей.

В отношении классической чумы свиней ограничения касаются живых животных, восприимчивых к заболеванию, свинины и сырых свиных мясопродуктов, мяса от диких кабанов, охотничьих трофеев из восприимчивых видов животных, не подвергнутых полной таксидермической обработке.