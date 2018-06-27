На Украине предупредили об угрозе остановки ведущей отрасли экономики

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ограничение импорта серной кислоты может остановить одну из ведущих отраслей украинской промышленности, заявил директор металлургического комбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили в комментарии изданию "Обозреватель".
"Если из-за нехватки серной кислоты встанут коксохимики — по цепочке остановится вся отечественная металлургия", — заявил Цкитишвили.
Издание подчеркивает, что сырье уже стало поступать на предприятия с перебоями. Отмечается, что любая задержка грозит промышленным предприятиям остановкой.
"Оставшиеся на рынке отечественные производители, для которых, как все знают, этот продукт является побочным, не могут обеспечить коксохимиков даже четвертью необходимых им объемов", — резюмировал глава "Азовстали".
государственная исполнительная служба Украины арестовала счета предприятия "Укрспирт", являющегося монополистом в своей области. В "Укрспирте" отмечают, что подобный шаг может привести к разрушению спиртовой отрасли в стране. Кроме того, одно из ведущих предприятий химической промышленности Украины "Днепразот" с 15 июня приостановило производство на неопределенный срок из-за высоких цен на газ.