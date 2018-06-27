На Украине предупредили об угрозе остановки ведущей отрасли экономики

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Ограничение импорта серной кислоты может остановить одну из ведущих отраслей украинской промышленности, заявил директор металлургического комбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили в комментарии изданию "Обозреватель".

В начале июля межведомственная комиссия по торговле при Министерстве экономического развития Украины намерена рассмотреть вопрос о введении квот и повышении пошлин на импорт серной кислоты.

"Если из-за нехватки серной кислоты встанут коксохимики — по цепочке остановится вся отечественная металлургия", — заявил Цкитишвили.

Издание подчеркивает, что сырье уже стало поступать на предприятия с перебоями. Отмечается, что любая задержка грозит промышленным предприятиям остановкой.

"Оставшиеся на рынке отечественные производители, для которых, как все знают, этот продукт является побочным, не могут обеспечить коксохимиков даже четвертью необходимых им объемов", — резюмировал глава "Азовстали".