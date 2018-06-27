Совфед одобрил изменения в бюджет Пенсионного фонда

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Сенаторы в среду одобрили поправки в бюджет Пенсионного фонда РФ на 2018 год, дефицит бюджета составит 0,3% ВВП.

В соответствии с законом, снижаются доходы фонда в текущем году на 66,8 миллиарда рублей — до 8 триллионов 266,5 миллиарда рублей (8,4% к ВВП), одновременно увеличиваются его расходы на 92,2 миллиарда рублей — до 8,532 триллиона рублей (8,7% к ВВП). Изменение общего объема доходов связано с уменьшением объема средств федерального бюджета, передаваемых в бюджет ПФР в форме межбюджетных трансфертов на 68,3 миллиарда рублей.

Дефицит бюджета ПФР составит 265,5 миллиарда рублей (0,3% ВВП), что на 158,9 миллиарда рублей выше утвержденного законом показателя. Источником финансирования дефицита являются не использованные в 2017 году остатки средств, образовавшиеся в бюджете фонда на начало 2018 года.

Расходы на выплату страховой пенсии с учетом финансового обеспечения досрочного осуществления выплаты страховых пенсий за 14 дней января 2019 года в декабре 2018 года увеличены на 98,9 миллиарда рублей — до 6 триллионов 755,5 миллиарда рублей. В целях доведения уровня месячной заработной платы отдельным работникам системы ПФР до уровня МРОТ расходы на оплату труда таких работников увеличены на 232 миллиона рублей — до 85,2 миллиарда рублей.

Одновременно сокращены расходы на ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан на 2,8 миллиарда рублей, до 447,8 миллиарда рублей, и расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению в связи с проведенной индексацией с 1 февраля 2018 года на 2,5% против 3,2%, учтенных при формировании бюджета фонда. Расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению и доплат к пенсиям снижаются на 4,1 миллиарда рублей, до 449,6 миллиарда рублей, в связи с изменением параметров индексации социальных пенсий с 1 апреля 2018 года до 2,9% с 4,1%.

Ранее профильные комитеты Совфеда по бюджету и по соцполитике поддержали принятие закона.