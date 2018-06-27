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Экономика

Дания хочет заблокировать строительство "Северного потока — 2"

14:0427.06.2018
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© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtИнженеры проводят проверку первых труб, необходимых для строительства двух ниток газопровода Северный поток-2. Архивное фотоИнженеры проводят проверку первых труб, необходимых для строительства двух ниток газопровода Северный поток-2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Дании намерены задержать реализацию проекта "Северный поток — 2". Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр страны Ларс Люкке Расмуссен, сообщает телеканал "Прямой".

Отгрузка труб для строительства трубопровода Северный поток-2 на заводе OMK в Выксе
© Фото : Nord Stream 2
Маленькая, но… Почему Дания противится "Северному потоку-2"
В датский парламент внесли законодательные инициативы, которые позволят наложить вето или же задержать строительство.

"Моя позиция заключается в том, что у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может", — заявил Расмуссен.

Он также предложил вынести обсуждение проекта на общеевропейский уровень, чтобы проанализировать все риски и роль Украины как транзитера топлива.

На Данию давят

Российские эксперты прокомментировали заявление Расмуссена. По их мнению, "Северный поток — 2" реализуют в любом случае.

По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, этому не помешает даже отказ Дании выдать разрешение на его строительство.

Труба для строительства трубопровода Северный поток - 2 в Мюльхайме. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
Европе нужен газ "Северного потока — 2", заявил глава Total
Об этом он заявил в интервью RT.

Он подчеркнул, что Копенгаген должен будет обосновать свой отказ.

По его словам, "Северный поток — 2" идет по такому же маршруту, как и "Северный поток", по которому никаких нарушений, связанных с нанесение вреда окружающей среде, зафиксировано не было.

Если же Дания откажет из соображений "национальных интересов", "Газпром" сможет обратиться в суд, поскольку на момент подачи заявки таких условий не существовало.

"Кроме того, Дания — не безальтернативный маршрут. Если датчане дают отказ, "Газпром" начинает строить в обход их акватории", — отметил Юшков.

В эфире радио Sputnik он заявил, что Копенгаген поступает недальновидно.

Производство труб для строительства газопровода Северный поток-2
© Фото : Nord Stream 2
"Этот этап США провалили". Аналитик о строительстве "Северного потока-2"
"На них (власти) активно давят американцы, никто этого и не скрывает", — заявил Юшков.

Он добавил, что сейчас Дания покупает не российский газ, а норвежский, но при этом собственная добыча падает и у Нидерландов, и у Великобритании.

"Поэтому буквально через несколько лет Дании, скорее всего, придется переходить на закупки у "Газпрома", и вот здесь, скорее всего, возникнет вопрос: какой инфраструктурой доставлять туда газ, если они сами выступали против этого?" — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что предложение Дании вынести на общеевропейский уровень обсуждение "Северного потока-2" выглядит как попытка выйти из правового поля при выдаче разрешения на строительство.

"Они и так поменяли законодательство задним числом, чтобы иметь возможность отклонить заявку на строительство трубы в территориальных водах, хотя изначально сами определили этот маршрут как более предпочтительный", — отметил он.

Отгрузка труб для строительства трубопровода Северный поток-2 на заводе OMK в Выксе
© Фото : Nord Stream 2
Мнение: в вопросе "Северного потока-2" в ЕС есть игроки, посерьезнее Польши
По его словам, согласно законодательству, нет никаких оснований для вынесения проекта на какое-то мифическое обсуждение ЕС.

"Но есть понятные процедуры: Дания либо удовлетворяет заявку на строительство, либо отклоняет ее и тогда компания-оператор подаст новую на строительство в исключительной экономической зоне Дании, где правительство страны должно будет руководствоваться международным правом", — заключил эксперт.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку через Балтийское море до Германии двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от российского побережья.

Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Компании Nord Stream 2 AG предстоит получить согласие от Дании.

Труба для строительства трубопровода Северный поток - 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
Почему Швеция против воли разрешила "Северный поток — 2"
Против проекта выступают некоторые страны — в первую очередь Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, и Соединенные Штаты, продвигающие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.
Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это политический проект.

Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. Как заявил Владимир Путин, Москва относится к этому проекту исключительно как к экономическому.

Зависимость стран Европы от российского газа
© РИА Новости, Инфографика
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