Дания хочет заблокировать строительство "Северного потока — 2"

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В Дании намерены задержать реализацию проекта "Северный поток — 2". Об этом во время пресс-конференции заявил премьер-министр страны Ларс Люкке Расмуссен, сообщает телеканал "Прямой".
"Моя позиция заключается в том, что у этого проекта есть геополитическая, европейская импликация, и сама Дания его решить не может", — заявил Расмуссен.
Он также предложил вынести обсуждение проекта на общеевропейский уровень, чтобы проанализировать все риски и роль Украины как транзитера топлива.
На Данию давят
Российские эксперты прокомментировали заявление Расмуссена. По их мнению, "Северный поток — 2" реализуют в любом случае.
По мнению ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, этому не помешает даже отказ Дании выдать разрешение на его строительство.
Он подчеркнул, что Копенгаген должен будет обосновать свой отказ.
По его словам, "Северный поток — 2" идет по такому же маршруту, как и "Северный поток", по которому никаких нарушений, связанных с нанесение вреда окружающей среде, зафиксировано не было.
Если же Дания откажет из соображений "национальных интересов", "Газпром" сможет обратиться в суд, поскольку на момент подачи заявки таких условий не существовало.
"Кроме того, Дания — не безальтернативный маршрут. Если датчане дают отказ, "Газпром" начинает строить в обход их акватории", — отметил Юшков.
В эфире радио Sputnik он заявил, что Копенгаген поступает недальновидно.
Он добавил, что сейчас Дания покупает не российский газ, а норвежский, но при этом собственная добыча падает и у Нидерландов, и у Великобритании.
"Поэтому буквально через несколько лет Дании, скорее всего, придется переходить на закупки у "Газпрома", и вот здесь, скорее всего, возникнет вопрос: какой инфраструктурой доставлять туда газ, если они сами выступали против этого?" — подчеркнул эксперт.
В свою очередь, заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что предложение Дании вынести на общеевропейский уровень обсуждение "Северного потока-2" выглядит как попытка выйти из правового поля при выдаче разрешения на строительство.
"Они и так поменяли законодательство задним числом, чтобы иметь возможность отклонить заявку на строительство трубы в территориальных водах, хотя изначально сами определили этот маршрут как более предпочтительный", — отметил он.
"Но есть понятные процедуры: Дания либо удовлетворяет заявку на строительство, либо отклоняет ее и тогда компания-оператор подаст новую на строительство в исключительной экономической зоне Дании, где правительство страны должно будет руководствоваться международным правом", — заключил эксперт.
"Северный поток — 2"
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку через Балтийское море до Германии двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от российского побережья.
Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Компании Nord Stream 2 AG предстоит получить согласие от Дании.
Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство "Северного потока — 2". Их лидеры уверены, что это политический проект.
Россия неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния. Как заявил Владимир Путин, Москва относится к этому проекту исключительно как к экономическому.