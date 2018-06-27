Ямал планирует нарастить производство продовольствия в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) планирует в 2018 году нарастить производство продовольственной продукции по всем направлениям, сообщает правительство региона.

"Рост производства ожидается по всем направлениям: молока в 2018 году планируется произвести до 2 тысяч тонн (за счет обновления молочного поголовья в стадах предприятий и ввода в строй за счет частных инвестиций новой фермы в поселке Пурпе); объемы производства картофеля планируется нарастить за счет увеличения посевных площадей (и проблем сохранности урожая не возникнет – для предприятия "Ямальский картофель" в рамках госпрограммы в этом году приобретено и установлено модульное овощехранилище)", — говорится в сообщении.

Не снижает темпы развития агропромышленный комплекс Ямала. В этом году основной объем средств направляется на господдержку агропромышленного производства по 16 направлениям. Приоритетными, как и прежде в регионе, остаются традиционные отрасли хозяйствования – оленеводство и рыбодобыча.

Правительство отмечает, что продолжится поддержка и растениеводства, в том числе картофелеводства и овощей защищенного грунта, а также молочного и мясного животноводства. В 2018 году прогнозируется рост производства арктической сельхозпродукции. В части заготовок оленины план — на уровне 3 тысяч тонн, объемы рыбодобычи в регионе уже второй год превышают запланированные и по итогам 2018-го планируется добыть свыше 9 тысяч тонн.

Результаты проведенного анализа импортозависимости региона свидетельствуют о том, что большая часть (от 62,2 до 99,5%) потребляемой в округе продукции произведена в России: мясо на ямальских прилавках преимущественно отечественное – более 80%, доля российской молочной продукции – 96,2%, овощей – 83,9%.

С начала года на Ямале проведены шесть из 15 запланированных ярмарок тюменских товаропроизводителей: по две в городах Надым и Тарко-Сале и по одной — в городах Новый Уренгой и Губкинский. Жителям этих городов реализовано около 40 тонн продуктов, произведенных сельхозпредприятиями Тюменской области. В целом по округу за первое полугодие уже проведено 130 продуктовых ярмарок различного формата, уточняют власти.

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