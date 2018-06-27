Ямал планирует нарастить производство продовольствия в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) планирует в 2018 году нарастить производство продовольственной продукции по всем направлениям, сообщает правительство региона.
Не снижает темпы развития агропромышленный комплекс Ямала. В этом году основной объем средств направляется на господдержку агропромышленного производства по 16 направлениям. Приоритетными, как и прежде в регионе, остаются традиционные отрасли хозяйствования – оленеводство и рыбодобыча.
Правительство отмечает, что продолжится поддержка и растениеводства, в том числе картофелеводства и овощей защищенного грунта, а также молочного и мясного животноводства. В 2018 году прогнозируется рост производства арктической сельхозпродукции. В части заготовок оленины план — на уровне 3 тысяч тонн, объемы рыбодобычи в регионе уже второй год превышают запланированные и по итогам 2018-го планируется добыть свыше 9 тысяч тонн.
С начала года на Ямале проведены шесть из 15 запланированных ярмарок тюменских товаропроизводителей: по две в городах Надым и Тарко-Сале и по одной — в городах Новый Уренгой и Губкинский. Жителям этих городов реализовано около 40 тонн продуктов, произведенных сельхозпредприятиями Тюменской области. В целом по округу за первое полугодие уже проведено 130 продуктовых ярмарок различного формата, уточняют власти.
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