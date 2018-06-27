В системе "Платон" зарегистрировали "юбилейный" миллионный грузовик

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Миллионный большегруз зарегистрирован в системе "Платон", сообщил в среду Минтранс РФ.

"Количество зарегистрированных транспортных средств в государственной системе "Платон" достигло миллиона автомобилей. Владельцем "юбилейного" большегруза стал перевозчик из Московской области. Сегодня в момент регистрации и получения бортового устройства он получил памятные подарки и сертификат на установку уникального цифрового оборудования для развития бизнеса", — говорится в сообщении.

Отмечается, что владелец "миллионного" большегруза станет первым, кто протестирует бортовые устройства с дополнительными цифровыми сервисами. С помощью этого оборудования он сможет получать в режиме онлайн информацию, например, о состоянии всех узлов машины и сигналы о преднамеренном вскрытии кузова или кабины. Как поясняет министерство, такое бортовое устройство будет способствовать повышению безопасности движения транспортного средства и сохранности груза, а также обеспечит цифровизацию всех процессов грузоперевозки.

С момента запуска системы "Платон" в государственный бюджет грузоперевозчики перечислили почти 50 миллиардов рублей в счет возмещения вреда, который наносят дорогам большегрузы. Собранные средства правительство РФ направило на неотложный ремонт двух тысяч километров дорог. Кроме того, обеспечено финансирование ремонта 24 аварийных и строительство 7 новых мостов. Дальнейшее распределение средств, собранных системой "Платон" в дорожный фонд, будет осуществляться с учетом мнения грузоперевозчиков.

Отмечается, что большинство российских грузоперевозчиков установили бесплатные бортовые устройства. На сегодняшний день их выдано более 770 тысяч. Маршрутные карты оформляют в основном иностранные грузоперевозчики.