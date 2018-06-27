Гендиректор "ФосАгро" Гурьев переизбран в Совет директоров IFA

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Генеральный директор ПАО "ФосАгро", президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев переизбран членом Совета директоров Международной ассоциации производителей удобрений (IFA) от Восточной Европы и Центральной Азии, сообщает пресс-служба "ФосАгро".

"Такое решение принято на годовом собрании членов IFA в рамках 86-й ежегодной конференции ассоциации, прошедшей в Берлине, где со всего мира собрались более 1350 руководителей компаний из отрасли минеральных удобрений и организаций, специализирующихся на питании растений", — говорится в пресс-релизе.

IFA — Международная ассоциация производителей удобрений. Членами IFA являются 525 компаний из 85 стран мира, представляющие все виды деятельности, связанные с производством, продажей, транспортировкой и дистрибуцией всех типов удобрений, соответствующих видов сырья и промежуточной продукции. Членами IFA являются все российские и крупнейшие мировые производители удобрений, — такие как Yara (Норвегия), OCP (Марокко), Mosaic, PotashCorp (США), IFFCO (Индия), Vale (Бразилия), Sinochem (Китай) и другие.

IFA обладает консультативным статусом при Организации объединенных наций, активно сотрудничает с такими международными организациями, как Организация экономического сотрудничества и развития (OECD), Международное энергетическое агентство (IEA), Продовольственная и сельскохозяйственная организация при ООН (FAO), Международный институт питания растений (IPNI) и др.

Приоритетом IFA является активное содействие эффективному и рациональному производству и применению питательных веществ растений в целях сохранения и увеличения сельскохозяйственной продуктивности во всем мире.

Комментируя принятое решение, генеральный директор "ФосАгро" заявил, что продолжит способствовать внедрению инновационных агротехнологий, повышению культуры применения удобрений и распространению практики применения наилучших доступных технологий, снижающих нагрузку на окружающую среду и повышающих продовольственную безопасность планеты.