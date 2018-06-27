"Аврора" открывает авиарейс из Владивостока в китайский Муданьцзян

ВЛАДИВОСТОК, 27 июн — РИА Новости. Дальневосточная "дочка" "Аэрофлота" авиакомпания "Аврора" с первого июля текущего года запускает новый рейс из Владивостока в китайский Муданьцзян, сообщает перевозчик.

Рейсы будут выполняться до 25 октября 2018 года.

"Обслуживать воздушную линию будут современные и комфортабельные воздушные суда Bombardier Q400. Время в полёте составит 1 час 20 минут. Рейс будет выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям", — говорится в сообщении.

Муданьцзян — городской округ в провинции Хэйлунцзян в северо-восточной части Китая на реке Муданьцзян. В прошлом был частью территории исторической области Маньчжурия. Расстояние до Владивостока составляет 381 километр.

АО "Авиакомпания "Аврора"" создана руководством ПАО "Аэрофлот" в 2013 г. по поручению Правительства Российской Федерации. Входит в группу компаний "Аэрофлот". В настоящее время парк воздушных судов "Авроры" насчитывает 24 самолёта: 10 среднемагистральных Airbus А319, одиннадцать DHC-8 и три внутрирегиональных самолёта DHC-6. "Аврора" обладает подтверждённым сертификатом аудита IOSA. На регулярной основе выполняет полёты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Пекин, Гонконг, Токио, Саппоро. Внутрироссийские направления Авиакомпании представлены маршрутами в города: Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Магадан, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Благовещенск, Тында, Комсомольск-на-Амуре, Николаевск-на-Амуре, Нерюнгри. Также самолёты Авиакомпании "Аврора" выполняют регулярные социально значимые рейсы по местным воздушным линиям в Сахалинской области и Приморском крае. Авиакомпания "Аврора" — победитель престижной премии "Крылья России" в 2016 и 2017 годах в номинации "Авиаперевозки на региональных маршрутах".