ЦБ отозвал лицензию у московского банка "Рублев"

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Банк России с 27 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Рублев", говорится в сообщении регулятора.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, значением всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) ниже 2%, снижением размера собственных средств (капитала) ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату госрегистрации.

"Бизнес-модель АО КБ "Рублев" была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. Формирование по требованию надзорного органа резервов, адекватных принятым рискам привело к полной утрате собственных средств (капитала)", — говорится в сообщении ЦБ.

Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, в том числе один раз вводил ограничения и один раз запрет на привлечение вкладов населения. В банк назначена временная администрация.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июня занимал 176-е место в банковской системе РФ.