Катар не обеспокоен санкциями США против энергосектора России

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Катар не обеспокоен санкциями США против энергосектора РФ, заявил РИА Новости Саад Шерида Аль-Кааби, президент и генеральный директор Qatargas.

"Нет", — ответил он на вопрос, беспокоит ли Катар факт санкций за сотрудничество с Россией.

"У нас хорошее сотрудничество с Россией. Мы говорим с большим количеством компаний, российских и других. Мы расширяем сотрудничество со всеми нефтяными и газовыми компаниями в мире, но не говорим об этом. Это конфиденциально. Но Россия — очень важная страна, мы очень уважаем Россию, и у нас хорошее сотрудничество", — добавил глава Qatargas.