Мировой рынок нефти уже учел решения ОПЕК+, заявил Новак

ВАШИНГТОН, 27 июн – РИА Новости, Екатерина Соболь, Алексей Богдановский. Мировой рынок нефти при формировании цены уже учел решения, которые приняли в Вене ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+), заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Сегодня мировой рынок уже учел те предложения, которые были приняты на заседании в Вене. И баланс спроса и предложения", — сказал он, отвечая н вопрос, как рынок отреагировал на решение, принятое ОПЕК+ в субботу.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ 21 июня в Вене вынес рекомендацию по увеличению добычи в рамках соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, то есть на объем его перевыполнения. ОПЕК 22 июня согласовала цель вернуться к 100%-ному выполнению сделки. В субботу, 23 июня, рекомендацию комитета поддержали и все 24 страны ОПЕК+.

Как сообщили министры энергетики РФ и Саудовской Аравии, реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет близко к 1 миллиону баррелей в сутки, а не к называвшимся ранее 600 тысячам, поскольку страны венской сделки в итоге отказались от идеи наращивания добычи строго пропорционально квотам по ее снижению для каждой страны. В частности Россия, по словам Новака, в рамках договоренностей сможет нарастить свою добычу на объем до 200 тысяч баррелей в сутки в течение второго полугодия.