Эксперты рассказали о перспективах роста рынка автокредитования

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российский рынок автокредитования по итогам текущего года может вырасти на 5-10%, способствовать росту рынка будут увеличение спроса на подержанные автомобили и онлайн-кредитование, считает глава "Русфинанс банка" Сергей Озеров.
"Говоря о направлениях развития рынка, можно отметить, что сектор кредитования подержанных автомобилей растет, и мы видим здесь потенциал: несколько лет назад автопроизводители начали предлагать свои программы финансирования с обратным выкупом автомобиля, и эти машины как раз в 2018, 2019 и 2020 годах буду возвращаться на рынок", — добавил Озеров.
Банкир также отметил, что способствовать росту рынка будет и онлайн-кредитование. "Мы видим потенциал и в онлайн-кредитовании благодаря появлению дополнительных сервисов, в том числе электронной подписи, возможности дистанционной идентификации клиента. С учетом того, что покупатели имеют возможность заказать автомобиль и выбрать нужную конфигурацию машины через интернет, развитие онлайн-кредитования будет способствовать росту рынка", — отметил он.
Рынок автокредитования в настоящее время развивается динамично, несмотря на сворачивание государственных программ поддержки, уверен Озеров.
"Доля машин, которые продаются в кредит, увеличивается. Конечно, у нас было снижение продаж по рынку в 2015 и 2016 годах, но объем выданных кредитов в 2017 году превысил докризисный уровень, достигнув 511 миллиардов рублей. Спрос на автомобили продолжает расти, а процентные ставки снижались на протяжении прошлого года и в первом квартале этого года, следовательно, машины стали более доступными", — указал банкир.
Он подчеркнул, что если произойдет снижение спроса на автомобили, то и производители, и государство могут разработать новые программы поддержки взамен свернутых госпрограмм. "Если продажи автомобилей будут высокими, то нет нужды в дополнительных вливаниях. Новые совместные программы производителей и банков, стимулирующие кредитование, будут запускаться, если произойдет снижение спроса. В этом случае, в интересах государства рассмотреть дополнительную программу поддержки, чтобы стимулировать производство автомобилей", — рассказал Озеров.
Актуальные риски
По оценке Озерова, риски в автокредитовании, как и в других сферах, зависят от платежеспособности клиентов, хотя клиенты изначально ответственно подходят к покупке.
"В случае потери дохода важно продолжать работу с заемщиком, пока платежеспособность не восстановится. Если нет возможности восстановить доход, тогда продается залог для погашения задолженности. С недобросовестными заемщиками другая история, их надо выявлять изначально", — считает банкир.
"После введения электронного паспорта транспортного средства (ПТС) ситуация может улучшиться. Он даст большую защищенность, как кредиторам, так и добросовестным приобретателям. Это будет всем на пользу: кредиторы смогут лучше защищать свои права, следовательно, заемщики получат более дешевые кредиты, поскольку так или иначе издержки банка обычно перекладываются на заемщика", — уверен Озеров.