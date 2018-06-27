РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Эксперты рассказали о перспективах роста рынка автокредитования

03:3627.06.2018
0420
© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкДеньги. Архивное фотоДеньги. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российский рынок автокредитования по итогам текущего года может вырасти на 5-10%, способствовать росту рынка будут увеличение спроса на подержанные автомобили и онлайн-кредитование, считает глава "Русфинанс банка" Сергей Озеров.

Ипотечный центр
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Число зарегистрированных ипотечных сделок в РФ за 5 месяцев выросло на 18%
"Динамика автокредитования очень "привязана" к росту продаж автомобилей, а он сейчас двухзначный. Поэтому мы полагаем, что рост может составить примерно 5-10% по количеству и по объему выданных автокредитов по рынку", — сказал он в интервью РИА Новости.

"Говоря о направлениях развития рынка, можно отметить, что сектор кредитования подержанных автомобилей растет, и мы видим здесь потенциал: несколько лет назад автопроизводители начали предлагать свои программы финансирования с обратным выкупом автомобиля, и эти машины как раз в 2018, 2019 и 2020 годах буду возвращаться на рынок", — добавил Озеров.

Банкир также отметил, что способствовать росту рынка будет и онлайн-кредитование. "Мы видим потенциал и в онлайн-кредитовании благодаря появлению дополнительных сервисов, в том числе электронной подписи, возможности дистанционной идентификации клиента. С учетом того, что покупатели имеют возможность заказать автомобиль и выбрать нужную конфигурацию машины через интернет, развитие онлайн-кредитования будет способствовать росту рынка", — отметил он.

Банкноты номиналом 1000 рублей
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Выдача ипотеки в России за 5 месяцев выросла на 75%
Динамичное развитие

Рынок автокредитования в настоящее время развивается динамично, несмотря на сворачивание государственных программ поддержки, уверен Озеров.

"Доля машин, которые продаются в кредит, увеличивается. Конечно, у нас было снижение продаж по рынку в 2015 и 2016 годах, но объем выданных кредитов в 2017 году превысил докризисный уровень, достигнув 511 миллиардов рублей. Спрос на автомобили продолжает расти, а процентные ставки снижались на протяжении прошлого года и в первом квартале этого года, следовательно, машины стали более доступными", — указал банкир.

Он подчеркнул, что если произойдет снижение спроса на автомобили, то и производители, и государство могут разработать новые программы поддержки взамен свернутых госпрограмм. "Если продажи автомобилей будут высокими, то нет нужды в дополнительных вливаниях. Новые совместные программы производителей и банков, стимулирующие кредитование, будут запускаться, если произойдет снижение спроса. В этом случае, в интересах государства рассмотреть дополнительную программу поддержки, чтобы стимулировать производство автомобилей", — рассказал Озеров.

Сотрудница в операционном зале банка. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Центробанк ожидает роста кредитования населения в этом году
Также глава банка напомнил, что с 1 января в силу вступили налоговые изменения, которые позволили выдавать кредиты по ставке ниже 2/3 ключевой ставки без расчета выгоды, которая раньше облагалась налогом. "То есть, если раньше клиент получал кредит, ставка по которому ниже 2/3 от ключевой ставки, то это считалось как доход физлица, банки были обязаны уведомлять ФНС о выгоде, с которой клиент должен был оплатить НДФЛ, что усложняло ситуацию. С 1 января появилась возможность выдавать кредит под минимальную ставку, и эта выгода не облагается налогом, что дает дополнительный стимул и клиентам, и производителям", — пояснил он.

Актуальные риски

По оценке Озерова, риски в автокредитовании, как и в других сферах, зависят от платежеспособности клиентов, хотя клиенты изначально ответственно подходят к покупке.

"В случае потери дохода важно продолжать работу с заемщиком, пока платежеспособность не восстановится. Если нет возможности восстановить доход, тогда продается залог для погашения задолженности. С недобросовестными заемщиками другая история, их надо выявлять изначально", — считает банкир.

Оформление кредитов в центре ипотечного кредитования
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Как избежать основных сложностей при получении ипотеки
Он отметил, что в автокредитовании важную роль играет обременение, чтобы недобросовестному заемщику было нелегко продавать свой автомобиль из-под залога. А текущий нотариальный реестр залога автомобиля не очень эффективный и не дешевый, считает глава банка.

"После введения электронного паспорта транспортного средства (ПТС) ситуация может улучшиться. Он даст большую защищенность, как кредиторам, так и добросовестным приобретателям. Это будет всем на пользу: кредиторы смогут лучше защищать свои права, следовательно, заемщики получат более дешевые кредиты, поскольку так или иначе издержки банка обычно перекладываются на заемщика", — уверен Озеров.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Австралия
2
Перу
Матч окончен
0
Дания
0
Франция
Матч окончен
1
Нигерия
2
Аргентина
Матч окончен
1
Исландия
2
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Австралия
2
Перу
Матч окончен
0
Дания
0
Франция
Матч окончен
1
Нигерия
2
Аргентина
Матч окончен
1
Исландия
2
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена