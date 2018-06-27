Эксперты рассказали о перспективах роста рынка автокредитования

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Российский рынок автокредитования по итогам текущего года может вырасти на 5-10%, способствовать росту рынка будут увеличение спроса на подержанные автомобили и онлайн-кредитование, считает глава "Русфинанс банка" Сергей Озеров.

"Динамика автокредитования очень "привязана" к росту продаж автомобилей, а он сейчас двухзначный. Поэтому мы полагаем, что рост может составить примерно 5-10% по количеству и по объему выданных автокредитов по рынку", — сказал он в интервью РИА Новости.

"Говоря о направлениях развития рынка, можно отметить, что сектор кредитования подержанных автомобилей растет, и мы видим здесь потенциал: несколько лет назад автопроизводители начали предлагать свои программы финансирования с обратным выкупом автомобиля, и эти машины как раз в 2018, 2019 и 2020 годах буду возвращаться на рынок", — добавил Озеров.

Банкир также отметил, что способствовать росту рынка будет и онлайн-кредитование. "Мы видим потенциал и в онлайн-кредитовании благодаря появлению дополнительных сервисов, в том числе электронной подписи, возможности дистанционной идентификации клиента. С учетом того, что покупатели имеют возможность заказать автомобиль и выбрать нужную конфигурацию машины через интернет, развитие онлайн-кредитования будет способствовать росту рынка", — отметил он.

Рынок автокредитования в настоящее время развивается динамично, несмотря на сворачивание государственных программ поддержки, уверен Озеров.

"Доля машин, которые продаются в кредит, увеличивается. Конечно, у нас было снижение продаж по рынку в 2015 и 2016 годах, но объем выданных кредитов в 2017 году превысил докризисный уровень, достигнув 511 миллиардов рублей. Спрос на автомобили продолжает расти, а процентные ставки снижались на протяжении прошлого года и в первом квартале этого года, следовательно, машины стали более доступными", — указал банкир.

Он подчеркнул, что если произойдет снижение спроса на автомобили, то и производители, и государство могут разработать новые программы поддержки взамен свернутых госпрограмм. "Если продажи автомобилей будут высокими, то нет нужды в дополнительных вливаниях. Новые совместные программы производителей и банков, стимулирующие кредитование, будут запускаться, если произойдет снижение спроса. В этом случае, в интересах государства рассмотреть дополнительную программу поддержки, чтобы стимулировать производство автомобилей", — рассказал Озеров.

Актуальные риски

Также глава банка напомнил, что с 1 января в силу вступили налоговые изменения, которые позволили выдавать кредиты по ставке ниже 2/3 ключевой ставки без расчета выгоды, которая раньше облагалась налогом. "То есть, если раньше клиент получал кредит, ставка по которому ниже 2/3 от ключевой ставки, то это считалось как доход физлица, банки были обязаны уведомлять ФНС о выгоде, с которой клиент должен был оплатить НДФЛ, что усложняло ситуацию. С 1 января появилась возможность выдавать кредит под минимальную ставку, и эта выгода не облагается налогом, что дает дополнительный стимул и клиентам, и производителям", — пояснил он.

По оценке Озерова, риски в автокредитовании, как и в других сферах, зависят от платежеспособности клиентов, хотя клиенты изначально ответственно подходят к покупке.

"В случае потери дохода важно продолжать работу с заемщиком, пока платежеспособность не восстановится. Если нет возможности восстановить доход, тогда продается залог для погашения задолженности. С недобросовестными заемщиками другая история, их надо выявлять изначально", — считает банкир.

Он отметил, что в автокредитовании важную роль играет обременение, чтобы недобросовестному заемщику было нелегко продавать свой автомобиль из-под залога. А текущий нотариальный реестр залога автомобиля не очень эффективный и не дешевый, считает глава банка.

"После введения электронного паспорта транспортного средства (ПТС) ситуация может улучшиться. Он даст большую защищенность, как кредиторам, так и добросовестным приобретателям. Это будет всем на пользу: кредиторы смогут лучше защищать свои права, следовательно, заемщики получат более дешевые кредиты, поскольку так или иначе издержки банка обычно перекладываются на заемщика", — уверен Озеров.