Новак заявил, что не обсуждал в США вопросы соглашения ОПЕК+

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости, Екатерина Соболь, Алексей Богдановский. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что не обсуждал с главой минэнерго США Риком Перри вопросы регулирования добычи нефти в рамках договора ОПЕК+.

"Мы не обсуждали вопросы взаимодействия ОПЕК и не ОПЕК. Не ставился этот вопрос на обсуждение, потому что американская экономика рыночная. И нефтяная экономика рыночная. Мы тоже сторонники рыночных отношений, мы просто в период кризиса приняли решения по координации. А так мы, конечно, за свободный рынок", — заявил он журналистам в Вашингтоне.