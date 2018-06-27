Новак обсудил с американскими министрами прекращенные из-за санкций проекты

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак заявил журналистам, что обсудил с главой минэнерго США Риком Перри и министром финансов Стивеном Мнучиным проекты, прекращенные американскими компаниями из-за санкций.

"В минэнерго состоялась встреча с господином Перри. Мы обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между нашими странами в области энергетики, вопросы текущего состояния и перспективы сотрудничества, участие и работу американских компаний на российском рынке, в том числе таких компаний, как ExxonMobil, Schlumberger, Halliburton, Honeywell и других… Обсудили влияние санкций на эти компании", — сказал Новак.

По его словам, на встрече с Мнучиным также обсуждались конкретные проекты, которые пришлось прекратить американским компаниям в России из-за санкций США.