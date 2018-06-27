В Южной Корее оценили влияние санкций США на проекты с Россией

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Санкции США не влияют на совместные проекты Южной Кореи с РФ, заявил РИА Новости исполнительный вице-президент южнокорейской газовой корпорации Kogas Джонгук Лим.

"Не думаю", — ответил Лим на вопрос, обеспокоена ли Kogas тем, что санкции США могут повлиять на совместные проекты с РФ.

"Новатэк" и "Арктик" (СПГ-2), "Сахалин-2" — влияния американских санкций нет", — добавил он.

Ранее в июне в Кремле заявили, что президенты двух стран Владимир Путин и Мун Чжэ Ин договорились повысить поставки российского газа в Южную Корею и расширить энергетическое сотрудничество.