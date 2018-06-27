ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Южнокорейская Kogas может расширить сотрудничество с "Газпромом" по "Сахалину-2", сказал РИА Новости исполнительный президент корейской компании Джонгук Лим.

"У нас были кое-какие дискуссии с "Газпромом" относительно проекта "Сахалин-2". Если цена будет хорошей, мы можем это рассмотреть", — сказал менеджер Kogas в кулуарах газового форума в Вашингтоне.

В 2005 году Kogas и Sakhalin Energy — оператор проекта СПГ "Сахалин-2" — подписали соглашение о поставках в Южную Корею 1,5 миллиона тонн СПГ ежегодно.