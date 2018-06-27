S&P подтвердило рейтинг США на уровне "AA+"

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне "AA+", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

"S&P Global Ratings 26 июня 2018 года подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне "AA+" и краткосрочный суверенный кредитный рейтинг на уровне "A-1+" для Соединенных Штатов Америки. Прогноз по долгосрочному рейтингу остается стабильным", — говорится в сообщении агентства.

Стабильный прогноз отражает взгляд агентства на то, что "негативные и позитивные факторы, влияющие на рейтинг США, будут сбалансированы в течение следующих двух лет".

Как отмечает агентство, сохранению рейтинга способствовали "стойкость и многообразие экономики, прочность институциональной системы, гибкость экономической политики", а также "уникальный статус США как эмитента лидирующей мировой резервной валюты".

Вместе с тем, отсутствие согласия "между и внутри политических партий", приводящее к торможению принятия законодательных решений, в том числе в налоговой сфере, не позволяет увеличить рейтинг, отмечается в релизе агентства.