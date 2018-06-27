В Южной Корее назвали условия сотрудничества с КНДР

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Южнокорейская Kogas сможет сотрудничать с КНДР после снятия с Пхеньяна международных санкций, заявил РИА Новости председатель правления и генеральный директор Kogas Чжон Сын-Иль.

На вопрос, готова ли Kogas к сотрудничеству после снятия санкций, он ответил: "Думаю, да".

Он отметил, что подобный проект мог бы представлять собой строительство газопровода, который был бы новым источником энергии для Северной Кореи.

Ранее президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын встретились в Сингапуре и обсудили ядерное разоружение на Корейском полуострове и возможность восстановления сотрудничества.