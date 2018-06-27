Глава норвежской нефтяной компании не возражает против "Северного потока-2"

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. Норвежская мультинациональная энергетическая компания Equinor не имеет принципиальных возражений против строительства трубопровода "Северный поток-2", сказал РИА Новости Тор Мартин Анфиннсен, исполнительный вице-президент Equinor (бывшая Statoil).

"В целом, как компания мы позитивно настроены относительно всех инициатив, которые имеют отношение к строительству инфраструктуры в Европе, будь это трубопроводы или СПГ. По конкретным проектам мы обычно не комментируем, поскольку мы конкуренты на одном и том же рынке, и поэтому воздерживаемся от высказываний. Но мы верим в улучшение взаимосвязанности по пути на рынок и внутри рынка. У нас нет принципиальных возражений против какого-либо инфраструктурного проекта", — сказал представитель Equinor.

По его словам, эта позиция касается как "Северного потока-2", так и проектов доставки сжиженного природного газа из США.

На вопрос, является ли конкуренция политизированной, Анфиннсен ответил утвердительно.

"Нет сомнения, что энергетика в Европе и газ в особенности всегда была политической, политизированной. Так что неудивительно, если это продолжится", — сказал вице-президент компании.

США добиваются от европейских стран отмены строительства "Северного потока-2", мотивируя это необходимостью "диверсификации энергопоставок", и грозят санкциями против компаний, которые могут присоединиться к проекту. Также США активно лоббируют собственный СПГ на европейском рынке.