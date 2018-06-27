Глава Equinor оценил решение ОПЕК+ по нефти

ВАШИНГТОН, 27 июн — РИА Новости. ОПЕК+ послал положительный сигнал рынку, повысив производство нефти, но рынок ждет более существенных шагов, сказал РИА Новости вице-президент норвежской мультинациональной компании Equinor (бывшая Statoil) Тор Мартин Анфиннсен.

Ранее страны ОПЕК+ решили вернуться к соглашению об объемах поставок от 2016 года, де-факто повысив производство нефти.

"Представляется, что рынок ожидал более глубоких, далеко идущих повышений, чем то, что мы видим. Мы ответили позитивно на повышение производства в размере 1 миллион баррелей в день. Самый важный вопрос по-прежнему будет: насколько дисциплинированным будет ОПЕК? Мы продолжим очень внимательно за этим следить", — сказал Анфиннсен.

"На настоящий момент представляется, что их призыв к рынку был очень положительным, цены стабилизировались без слишком большого движения. На рынок вышло дополнительное количество (нефти). Это, вероятно, было разумное решение в данный момент", — подытожил Анфиннсен.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ 21 июня вынес рекомендацию по увеличению добычи в рамках соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, то есть на объем его перевыполнения. ОПЕК 22 июня согласовала цель вернуться к 100%-ному выполнению сделки. В субботу, 23 июня, рекомендацию комитета поддержали и все 24 страны ОПЕК+.

Как сообщили министры энергетики РФ и Саудовской Аравии, реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет близко к 1 миллиону баррелей в сутки, а не к называвшимся ранее 600 тысячам, поскольку страны венской сделки в итоге отказались от идеи наращивания добычи строго пропорционально квотам по ее снижению для каждой страны. В частности Россия, по словам главы Минэнерго, в рамках договоренностей сможет нарастить свою добычу на объем до 200 тысяч баррелей в сутки в течение второго полугодия.