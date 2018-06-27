МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россия полностью готова начать в текущем году автоматический обмен налоговой информацией с другими странами, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин.
Россия с осени текущего года начнет обмениваться информацией о налогоплательщиках с налоговыми органами других стран. "Это новая форма взаимодействия налоговых органов стран мира, когда информация установленного формата будет передаваться не по запросу, как это делалось ранее, а в автоматическом режиме. Это чисто автоматический обмен и в зону видимости попадут абсолютно все налогоплательщики", — пояснил глава ФНС.
"Информация, которая получена нами по CTS, позволит нам не только выявлять наличие незадекларированных зарубежных финансовых счетов и активов, но и сопоставлять с тем, как нам представляли информацию россияне по контролируемым иностранным компаниям (КИК). Возможность проследить реальные схемы финансовых потоков и владения активами абсолютно реальна", — заявил он.
"Но надо понимать и следующее — добросовестным налогоплательщикам автоматический обмен информацией ничем не грозит. Информация, которую мы будем получать в рамках автоматического обмена, в первую очередь, расширит возможности ФНС России по риск-ориентированному налоговому контролю", — заверил Мишустин.