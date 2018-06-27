МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Россия полностью готова начать в текущем году автоматический обмен налоговой информацией с другими странами, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин.

"Мы как Российская Федерация утвердили всю необходимую нормативную базу для такого обмена. 7 июня мы успешно присоединились к единой системе передачи данных (Common Transmission System, CTS) ОЭСР, которая технически обеспечит автоматический обмен информацией с нашими зарубежными партнерами", — рассказал Мишустин в интервью газете " Коммерсант ".

Россия с осени текущего года начнет обмениваться информацией о налогоплательщиках с налоговыми органами других стран. "Это новая форма взаимодействия налоговых органов стран мира, когда информация установленного формата будет передаваться не по запросу, как это делалось ранее, а в автоматическом режиме. Это чисто автоматический обмен и в зону видимости попадут абсолютно все налогоплательщики", — пояснил глава ФНС.

Он отметил, что в состав участников международного автоматического обмена входят самые популярные у бизнеса низконалоговые и офшорные юрисдикции. "ФНС максимально расширила перечень государств-партнеров для обмена, которых уже почти 100 юрисдикций, в том числе это Британские Виргинские острова, Гибралтар, Кайманы, Кипр, Швейцария и многие другие", — рассказал Мишустин.

"Информация, которая получена нами по CTS, позволит нам не только выявлять наличие незадекларированных зарубежных финансовых счетов и активов, но и сопоставлять с тем, как нам представляли информацию россияне по контролируемым иностранным компаниям (КИК). Возможность проследить реальные схемы финансовых потоков и владения активами абсолютно реальна", — заявил он.

"Но надо понимать и следующее — добросовестным налогоплательщикам автоматический обмен информацией ничем не грозит. Информация, которую мы будем получать в рамках автоматического обмена, в первую очередь, расширит возможности ФНС России по риск-ориентированному налоговому контролю", — заверил Мишустин.