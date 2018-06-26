Глава МЭА оценил решение ОПЕК+ по добыче нефти

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости, Екатерина Соболь. Решение стран соглашения ОПЕК+ о наращивании добычи нефти, принятое на прошлой неделе – это шаг в правильном направлении, но насколько оно эффективно покажет время, заявил в РИА Новости глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол.

"Мы ожидаем сложности на нефтяном рынке из-за (возможного снижения добычи – ред.) Венесуэлы, Ирана и Ливии. Спрос очень высок. Нам нужен большой объём нефти на рынке. Недавнее решение, принятое в Вене, будет двигать разрешение этой проблемы в правильном направлении. Но у меня есть серьёзные вопросы, будет ли это решение по добыче достаточно эффективным для стабильности на рынке. Но это правильно шаг, в правильном направлении. Но насколько это будет эффективно – посмотрим", — сказал Бирол в кулуарах газовой конференции World Gas Conference.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ 21 июня вынес рекомендацию по увеличению добычи в рамках соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, то есть на объем его перевыполнения. ОПЕК 22 июня согласовала цель вернуться к 100%-ному выполнению сделки. В субботу, 23 июня, рекомендацию комитета поддержали и все 24 страны ОПЕК+.

Как сообщили министры энергетики РФ и Саудовской Аравии, реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет близко к 1 миллиону баррелей в сутки, а не к называвшимся ранее 600 тысячам, поскольку страны венской сделки в итоге отказались от идеи наращивания добычи строго пропорционально квотам по ее снижению для каждой страны. В частности Россия, по словам Новака, в рамках договоренностей сможет нарастить свою добычу на объем до 200 тысяч баррелей в сутки в течение второго полугодия.