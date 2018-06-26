Глава МЭА оценил решение ОПЕК+ по добыче нефти

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости, Екатерина Соболь. Решение стран соглашения ОПЕК+ о наращивании добычи нефти, принятое на прошлой неделе – это шаг в правильном направлении, но насколько оно эффективно покажет время, заявил в РИА Новости глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.
Как сообщили министры энергетики РФ и Саудовской Аравии, реальное увеличение добычи нефти ОПЕК+ будет близко к 1 миллиону баррелей в сутки, а не к называвшимся ранее 600 тысячам, поскольку страны венской сделки в итоге отказались от идеи наращивания добычи строго пропорционально квотам по ее снижению для каждой страны. В частности Россия, по словам Новака, в рамках договоренностей сможет нарастить свою добычу на объем до 200 тысяч баррелей в сутки в течение второго полугодия.