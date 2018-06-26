Европе нужен газ "Северного потока — 2", заявил глава Total

ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Европе нужен газ российского трубопровода "Северный поток-2", заявил во вторник в Вашингтоне гендиректор французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне.
США добиваются от европейских стран отмены строительства "Северного потока-2", мотивируя это необходимостью "диверсификации энергопоставок". Также США активно лоббируют собственный СПГ на европейском рынке.
Президент РФ Владимир Путин в конце мая не исключил, что Total в числе других европейских компаний может быть предложено присоединиться к проекту "Северный поток-2".