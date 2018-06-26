МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает обязать судей применять залог по экономическим преступлениям как основную меру, говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена.

Он напомнил, что за последние два года пленум Верховного суда трижды признавал неудовлетворительной работу судей общей юрисдикции при принятии решений о помещении под стражу.

"Сегодня необходимы нормативные изменения для решения этой проблемы – например, обязать судей применять залог как основную меру, ввести систему эскроу-счетов, на которых обвиняемые могли бы депонировать такие залоги в размере ущерба. Кроме того, вернуться к ранее существовавшей норме, что решение по мере пресечения не может приниматься тем же судьёй, что и рассматривает дело по существу", — считает он.

Титов указывает на необходимость баланса между следствием и надзором, который существовал раньше. "Для проведения ареста, принятия мер пресечения, связанных с лишением свободы, обыска, ареста вещественных доказательств, назначения экспертизы и другого должна быть необходима санкция прокурора", — подчеркнул Титов.

"Кроме того, надо выравнивать ответственность предпринимателей и чиновников за нарушение закона", — добавил он.