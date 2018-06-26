Российские независимые АЗС попросили государство компенсировать им убытки

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Представители независимых АЗС на круглом столе в Торгово-промышленной плате (ТПП) РФ во вторник заявили, что из-за роста оптовых цен на бензин вкупе с заморозкой цен в рознице их бизнес балансирует на грани разорения, и предлагают государству компенсировать их убытки, а также учитывать их позицию при регулировании в сфере ТЭК.
Власти уже предприняли ряд экстренных шагов, в частности снизили с 1 июня акцизы на бензин и дизельное топливо и отменили их планировавшееся повышение с 1 июля, а также рекомендовали крупным нефтекомпаниям (вертикально-интегрированным компаниям, ВИНК) увеличить продажи топлива на бирже на 3% от прошлогоднего уровня. Кроме того, планируется в 2019 году начать завершение налогового маневра в нефтянке и сопутствующие меры поддержки нефтепереработки, которые, по мнению Минфина и Минэнерго, долгосрочно стабилизируют ситуацию.
На фоне принятых мер розничные цены на топливо стабилизировались, а оптовые цены поползли вниз: так, по данным СПбМТСБ, по состоянию на 26 июня бензин "Регуляр-92" на бирже подешевел за месяц на 9,87% (до 51,937 тысячи рублей за тонну), "Премиум-95" — на 7,33% (до 53,766 тысячи рублей за тонну), летнее дизельное топливо — на 4,7% (до 48,303 тысячи рублей за тонну).
Отток покупателей
"Как итог, заправки ВИНК полны клиентов, а наши заправки пустуют, то есть мы потеряли львиную долю клиентов, которых мы привлекали годами. В 2018 году произошел резкий рост, более 20%, оптовых цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже и соответственно, на базе региональных вертикальных компаний", — рассказал Савкина.
По ее словам, независимые АЗС Саратовской области, в число владельцев которых входит порядка 100 предпринимателей, отмечают ухудшение ситуации. "Мы настолько близки к закрытию, как никогда за последние четыре года… Компания, которую я представляю, — восемь заправок. Еще месяц мы сможем продержаться на таких условиях, но не дольше", — заключила Савкина.
Продажа или компенсация
Согласно презентации, подготовленной руководителем аналитического центра Независимого топливного союза Григорием Баженовым, сейчас из 25 тысяч АЗС в России доля независимых составляет 60% по количеству и 30% по объему продаж топлива. По его подсчетам, если все независимые АЗС в России закроются, примерно половина всех автомобилей в стране не сможет заправляться – им просто не хватит времени для заправки на оставшихся АЗС, даже если те будут работать круглосуточно 365 дней в году.
"Также мы требуем возмещения понесенных нами убытков. Иначе нам будет очень сложно восстановиться… Мы намерены действовать в правовом поле по этому вопросу. Все наши убытки доказуемы и очевидны", — заявил Павел Баженов.
Предложения в Госдуму и Совфед
Государство уже предпринимает подобные шаги. Так, в мае, по предложению Российского топливного союза (РТС), Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала проект изменений в совместный приказ, предлагающий увеличить объем норматива обязательных биржевых продаж нефтепродуктов: бензина до 15% с 10%, дизельного топлива — до 7,5% с 5%. По мнению РТС, это помогло бы стабилизации ситуации на бирже.
Кроме того, Баженов подчеркнул, что дальнейшие решения государства по регулированию в сфере ТЭК должны приниматься с учетом позиции независимых АЗС. "Нам нужна консолидация… Предлагаем сформировать координационный совет по проблемам независимого топливного рынка", — подчеркнул он.
"Плохо то, что мы не можем планировать развитие – наша дискуссия разворачивается вокруг того, как нам выжить, и мы вообще не говорим о том, как отрасль должна развиваться и какие инвестиции должны сюда прийти, и как в стране будет формироваться реально конкурентный рынок", — подытожил он.
В заключение заместитель председателя комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК Геннадий Шмаль сообщил, что по итогам круглого стола будет сформирован документ с позицией независимых АЗС, который направят в комитеты по топливно-энергетическому комплексу и сельскому хозяйству Госдумы, а также в Совет Федерации.