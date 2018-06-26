Российские независимые АЗС попросили государство компенсировать им убытки

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Представители независимых АЗС на круглом столе в Торгово-промышленной плате (ТПП) РФ во вторник заявили, что из-за роста оптовых цен на бензин вкупе с заморозкой цен в рознице их бизнес балансирует на грани разорения, и предлагают государству компенсировать их убытки, а также учитывать их позицию при регулировании в сфере ТЭК.

Вопрос о ценах на топливо в стране широко обсуждается на фоне их сильного роста в последние месяцы: с середины апреля бензин в рознице в среднем по РФ стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. В ходе прямой линии 7 июня президент Владимир Путин признал, что нынешний рост цен на бензин — это результат неточного регулирования в сфере энергоресурсов. Он вызвал по видеосвязи министра энергетики Александра Новака и вице-премьера Дмитрия Козака и попросил их объяснить причины такой ситуации и принять меры по ее разрешению.

Власти уже предприняли ряд экстренных шагов, в частности снизили с 1 июня акцизы на бензин и дизельное топливо и отменили их планировавшееся повышение с 1 июля, а также рекомендовали крупным нефтекомпаниям (вертикально-интегрированным компаниям, ВИНК) увеличить продажи топлива на бирже на 3% от прошлогоднего уровня. Кроме того, планируется в 2019 году начать завершение налогового маневра в нефтянке и сопутствующие меры поддержки нефтепереработки, которые, по мнению Минфина и Минэнерго, долгосрочно стабилизируют ситуацию.

На фоне принятых мер розничные цены на топливо стабилизировались, а оптовые цены поползли вниз: так, по данным СПбМТСБ, по состоянию на 26 июня бензин "Регуляр-92" на бирже подешевел за месяц на 9,87% (до 51,937 тысячи рублей за тонну), "Премиум-95" — на 7,33% (до 53,766 тысячи рублей за тонну), летнее дизельное топливо — на 4,7% (до 48,303 тысячи рублей за тонну).

Отток покупателей

Однако ситуация все еще остается напряженной для независимых АЗС. Например, представитель малого и среднего бизнеса в секторе топливной розницы Саратовской области Екатерина Савкина рассказала в ходе круглого стола, что для привлечения покупателей независимые АЗС традиционно продавали бензин чуть дешевле, однако в мае у них топливо стало дороже, чем у ВИНК, примерно на 2 рубля. Она пояснила, что независимые АЗС при росте оптовых цен вынуждены повышать свои расценки, тогда как ВИНК имеют возможность компенсировать недополученную прибыль, например, за счет экспорта нефти.

"Как итог, заправки ВИНК полны клиентов, а наши заправки пустуют, то есть мы потеряли львиную долю клиентов, которых мы привлекали годами. В 2018 году произошел резкий рост, более 20%, оптовых цен на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже и соответственно, на базе региональных вертикальных компаний", — рассказал Савкина.

По ее словам, независимые АЗС Саратовской области, в число владельцев которых входит порядка 100 предпринимателей, отмечают ухудшение ситуации. "Мы настолько близки к закрытию, как никогда за последние четыре года… Компания, которую я представляю, — восемь заправок. Еще месяц мы сможем продержаться на таких условиях, но не дольше", — заключила Савкина.

Продажа или компенсация

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в свою очередь также отметил, что положению независимых АЗС в России не позавидуешь. "Стране не нужен малый и средний бизнес? Хорошо, давайте тогда формировать какое-то предложение независимым компаниям о выкупе заправок. Давайте договоримся. Но они на это не готовы: ВИНК не интересны те локации, на которых находятся наши АЗС", — сказал Баженов.

Согласно презентации, подготовленной руководителем аналитического центра Независимого топливного союза Григорием Баженовым, сейчас из 25 тысяч АЗС в России доля независимых составляет 60% по количеству и 30% по объему продаж топлива. По его подсчетам, если все независимые АЗС в России закроются, примерно половина всех автомобилей в стране не сможет заправляться – им просто не хватит времени для заправки на оставшихся АЗС, даже если те будут работать круглосуточно 365 дней в году.

"Также мы требуем возмещения понесенных нами убытков. Иначе нам будет очень сложно восстановиться… Мы намерены действовать в правовом поле по этому вопросу. Все наши убытки доказуемы и очевидны", — заявил Павел Баженов.

Предложения в Госдуму и Совфед

Для того чтобы исправить ситуацию, по мнению Павла Баженова, необходимо кратно увеличить продажи нефтепродуктов на бирже крупными компаниями: с 10% от общего объема продаж до 50% по бензину и с 5% до 25% по дизельному топливу, а также не контролировать розничные цены топлива и существенно снизить акцизы на нефтепродукты.

Государство уже предпринимает подобные шаги. Так, в мае, по предложению Российского топливного союза (РТС), Федеральная антимонопольная служба (ФАС) опубликовала проект изменений в совместный приказ, предлагающий увеличить объем норматива обязательных биржевых продаж нефтепродуктов: бензина до 15% с 10%, дизельного топлива — до 7,5% с 5%. По мнению РТС, это помогло бы стабилизации ситуации на бирже.

Кроме того, Баженов подчеркнул, что дальнейшие решения государства по регулированию в сфере ТЭК должны приниматься с учетом позиции независимых АЗС. "Нам нужна консолидация… Предлагаем сформировать координационный совет по проблемам независимого топливного рынка", — подчеркнул он.

В свою очередь управляющий партнер "Петролеум Трейдинг" Максим Дьяченко сообщил, что сейчас уже создана комиссия, вырабатывающая консолидированную позицию независимых АЗС, участниками которой стали, в том числе, Российский топливный союз и Совет по товарным рынкам.

"Плохо то, что мы не можем планировать развитие – наша дискуссия разворачивается вокруг того, как нам выжить, и мы вообще не говорим о том, как отрасль должна развиваться и какие инвестиции должны сюда прийти, и как в стране будет формироваться реально конкурентный рынок", — подытожил он.

В заключение заместитель председателя комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК Геннадий Шмаль сообщил, что по итогам круглого стола будет сформирован документ с позицией независимых АЗС, который направят в комитеты по топливно-энергетическому комплексу и сельскому хозяйству Госдумы, а также в Совет Федерации.