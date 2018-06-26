Авиакомпания "Россия" взыщет с дебошира средства за задержку рейса

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Авиакомпания "Россия", входящая в группу компаний "Аэрофлот", выиграла судебный процесс, результатом которого стало взыскание с авиадебоширки денежной компенсации за задержку рейса, связанную с проявлением деструктивного поведения на борту воздушного судна, говорится в пресс-релизе компании.

Мировой судья судебного участка N195 Истринского судебного района Московской области удовлетворил все исковые требования к пассажирке по компенсации авиакомпании средств, связанных с задержкой вылета рейса FV5882 из мексиканского Канкуна в московский аэропорт Внуково 20 января 2018 года.

В январе 2018 года при подготовке к вылету лайнера "России" пассажирка бизнесс-класса поднялась на борт в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражалась в адрес других пассажиров и авиакомпании. Во время подготовки к вылету воздушного судна другие пассажиры бизнес-класса, семейная пара с двумя детьми, были вынуждены сделать замечание о недопустимости подобного рода поведения в общественном месте, особенно в присутствии детей. В ответ на замечания в свой адрес деструктивная пассажирка вступила в перепалку и устроила драку с пассажирами.

Поскольку, несмотря на все предупреждения, сделанные деструктивной пассажирке экипажем воздушного судна, та, в свою очередь, продолжила нарушать правила поведения на борту воздушного судна и требования авиационной безопасности, командиром воздушного судна было принято решение о вызове полиции и снятии ее с борта воздушного судна. Данные действия привели к задержке вылета рейса.

Авиакомпания "Россия" намерена и дальше вести борьбу с любыми случаями ненадлежащего и деструктивного поведения пассажиров по отношению к другим гражданам и членам кабинных экипажей всеми установленными законом способами, в том числе отказывать в перевозке лицам, нарушающим правила поведения на борту воздушного судна, а также в порядке судебных разбирательств добиваться взыскания дополнительных затрат, понесенных авиакомпанией в связи с задержками рейсов и порчей имущества авиакомпании.

Авиакомпания "Россия" входит в Группу "Аэрофлот". Совокупная маршрутная сеть авиакомпании насчитывает более 130 направлений. В 2017 году "Россия" перевезла более 11 миллионов пассажиров, закрепив за собой место в тройке лидеров по данному показателю в гражданской авиации РФ.