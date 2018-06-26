Более 60 региональных организаций приняли участие в выставке в Чебоксарах

ЧЕБОКСАРЫ, 26 июн — РИА Новости. Более 60 организаций Чувашии и других регионов России приняли участие в XXV Межрегиональной выставке "Регионы — сотрудничество без границ", которая прошла в Чебоксарах, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.

"Организации-участники были размещены в мобильных шатрах и выстроены в виде "улиц". На стендах были представлены различные отрасли народного хозяйства: промышленность, здравоохранение, строительство, наука и образование, сельское хозяйство, а также автомобили и крупногабаритная техника", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что за время работы выставку посетило около 50 тысяч человек.

"Выставка организована прежде всего для наших жителей, для гостей. На выставке предприятия и организации республики показывают, чем они живут и свои новые проекты. Есть новые товары и изделия, которые в перспективе могут продаваться на экспорт", — процитировали в пресс-службе главу Чувашии Михаила Игнатьева.

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