"Аэрофлот" получил сорок четвертый самолет Sukhoi Superjet 100

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Компания "Аэрофлот" получила сорок четвёртый самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), говорится в сообщении компании.

Самолёту с бортовым номером RA-89112 присвоено имя советского лётчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза Владимира Константиновича Коккинаки.

Российский авиалайнер Sukhoi Superjet 100 имеет двухклассную компоновку: 12 кресел в салоне класса бизнес и 75 в салоне эконом. Новый SSJ100 начнёт выполнять рейсы по маршрутной сети Аэрофлота уже в ближайшие недели.

В.К. Коккинаки первым выполнил фигуру высшего пилотажа "петлю Нестерова" на бомбардировщике ЦКБ-30, на этом же самолёте совершил беспосадочные полёты по маршрутам Москва — Дальний Восток (г. Спасск-Дальний) и Москва — Северная Америка (о. Мискоу).

Как отмечается в сообщении, "Аэрофлот" как национальный перевозчик понимает всю важность поддержки отечественного производителя, поэтому на сегодняшний день является крупнейшим эксплуатантом Sukhoi Superjet 100. В ближайшее время авиакомпания планирует пополнить свой самолётный парк ещё шестью новыми SSJ100, таким образом, общее число отечественных современных авиалайнеров в парке Аэрофлота будет достигать пятидесяти.

"Аэрофлот" входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.