ЕК пока не выработала ответы на возможные пошлины США на автомобили

БРЮССЕЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Еврокомиссия пока не подготовила варианты ответа на возможное введение Соединенными Штатами пошлин на импорт автомобилей, заявила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем на пресс-конференции в бельгийской столице.

"Не только ЕС, но и многие страны, а также ОЭСР и Всемирный банк, предостерегали, что это может серьезно повредить экономике не только ЕС и других государств, но также и США. Мы очень тщательно следим за этим. На данным моменту нас нет подготовленного списка (мер. – Прим. ред.)", — сказала еврокомиссар.

"Мы, конечно же, будем обсуждать, какой набор мер мог бы быть использован. Однако пока очень рано (говорить об этом. – Прим. ред.)", — подчеркнула Мальмстрем, отвечая на вопрос о возможном принятии Брюсселем контрсанкций, аналогичных введенным за новые американские пошлины на сталь и алюминий.

На них Еврокомиссия ответила, в частности, открытием спора в ВТО и введением с 22 июня дополнительных пошлин в 25% на импорт определенных товаров из США в ЕС.