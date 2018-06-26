В Оренбургской области составят рейтинг инвестклимата в муниципалитетах

ОРЕНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. В Оренбургской области составят рейтинг состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.

"В рейтинге будут учитываться мнения предпринимателей об уровне комфортности среды для ведения бизнеса и количество привлеченных в данный муниципалитет инвестиционных проектов. Результаты первого рейтинга муниципалитетов озвучат в рамках ежегодного форума "Оренбуржье — сердце Евразии" в ноябре этого года", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в ежегодном Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Оренбуржье на протяжении четырех лет улучшает показатели: в 2018 году рейтинг области вырос на пять позиций. Оренбургская область занимает в рейтинге 40-е место.

"Это лучший показатель за все время участия региона в Национальном рейтинге АСИ. Но результаты Национального рейтинга зависят и от деятельности органов местного самоуправления. Тем более, что в Оренбуржье остались территории с высоким потенциалом роста по регуляторной среде, институтам для развития бизнеса, инфраструктуре и ресурсам и по поддержке малого предпринимательства", — процитировали в пресс-службе слова вице-губернатора — заместителя председателя правительства по финансово-экономической политике Натальи Левинсон.

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