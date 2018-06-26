В Оренбургской области составят рейтинг инвестклимата в муниципалитетах

ОРЕНБУРГ, 26 июн — РИА Новости. В Оренбургской области составят рейтинг состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства региона.
"В рейтинге будут учитываться мнения предпринимателей об уровне комфортности среды для ведения бизнеса и количество привлеченных в данный муниципалитет инвестиционных проектов. Результаты первого рейтинга муниципалитетов озвучат в рамках ежегодного форума "Оренбуржье — сердце Евразии" в ноябре этого года", — сказал собеседник агентства.
В пресс-службе добавили, что в ежегодном Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ Оренбуржье на протяжении четырех лет улучшает показатели: в 2018 году рейтинг области вырос на пять позиций. Оренбургская область занимает в рейтинге 40-е место.