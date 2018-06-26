За 16 лет на российском рынке "Эйр Астана" перевезла 4,5 млн пассажиров

Руководство казахстанской авиакомпании "Эйр Астана" провело 25 июня в Москве пресс-бранч со столичными журналистами и блогерами, в ходе которого рассказало о новых направлениях и тенденциях развития международных пассажирских авиаперевозок, об итогах и перспективах работы авиакомпании на российском рынке. Также на встрече президенту компании Питеру Фостеру вручили золотой знак "Почетный член мирового сообщества "Жизнь замечательных людей" за достижения в развитии пассажирской авиации в странах СНГ.

Президент авиакомпании Питер Фостер: "Россия — один из важных и перспективных для нас рынков, наряду с Китаем и Индией, и мы систематически наращиваем частоту рейсов в этой стране. Сегодня мы выполняем ежедневные рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Также интересен и транзитный потенциал по шестой свободе воздуха, для чего мы предлагаем удобные стыковки пассажирам и программу Stopover Holidays".

Свой первый полет в Россию авиакомпания совершила в сентябре 2002 года, соединив Алматы и Астану с Москвой. С 2009 по 2012 годы были открыты рейсы из Астаны в Новосибирск, Екатеринбург, Омск и Санкт-Петербург, а из Алматы — в Санкт-Петербург и Казань. В начале июня текущего года к ним добавились еще два направления из Астаны в Тюмень и Казань. Таким образом, "Эйр Астана" осуществляет регулярные прямые рейсы по 10 направлениям, в 7 российских городов.

За 16 лет своего присутствия на российском рынке "Эйр Астана" перевезла почти 4,5 миллиона пассажиров, 24 тысячи тонн груза. Количество выполненных пассажирокилометров составило свыше 13 миллионов. Средняя заполняемость кресел по российским направлениям составила за первые 5 месяцев текущего года 67,25%.

Авиаперевозчик предлагает транзитным пассажирам из России удобные стыковки в страны Азии, Ближнего Востока, Кавказа, дополнительно пассажирам из сибирских городов — в страны Европы и Турцию.

При стыковке в Астане или Алматы продолжительностью в один день и более авиакомпания предлагает туристический пакет Stopover Holidays за 1 доллар США, включающий в себя размещение в отеле на одну ночь и трансфер из аэропорта в отель и обратно за первые сутки.

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