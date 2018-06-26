ТАМБОВ, 26 июн — РИА Новости. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило прогноз по кредитному рейтингу Тамбовской области со "Стабильного" до "Позитивного" и подтвердило рейтинг области и облигаций области на уровне ВВВ+(RU), говорится в сообщении пресс-службы обладминистрации.

"Такое изменение обусловлено улучшением графика погашения долга. Поддержку кредитному рейтингу области оказывают стабильные показатели бюджетной дисциплины и достаточная ликвидность бюджета. Аграрная специфика региональной экономики сдерживает темпы роста доходной части бюджета, что оказывает давление на кредитный рейтинг области", — приводится в пресс-релизе комментарий экспертов рейтингового агентства.

Эксперты отмечают снижение рисков, связанных с рефинансированием банковских кредитов, при умеренном росте долговой нагрузки. Досрочное погашение части банковских кредитов за счет выпуска облигаций и реструктуризация бюджетных кредитов существенно улучшили график погашения долга, сместив пиковые объемы погашения (45%) с 2018 года на 2021-2022 годы. Рейтинговое агентство ожидает умеренного роста объема долга области (до 17 миллиардов рублей) при сохраняющейся практике досрочного рефинансирования портфеля банковских займов.

Повышение рейтинга до "Позитивного" эксперты АКРА также объясняют также стабильными показателями бюджетной дисциплины при высокой доле капитальных расходов. Обязательные расходы бюджета, составлявшие в среднем 61% в 2014-2017 годах, не создают негативного давления на операционный баланс региона, однако постепенно возрастают. Налоговые поступления в бюджет области признаются хорошо диверсифицированными с точки зрения отдельных налогоплательщиков.

"В то же время эксперты отмечают риски, связанные с концентрацией налоговой базы в смежных отраслях — сельском хозяйстве и сельхозпереработке. Дальнейший рост поступлений, по мнению АКРА, будет коррелировать с динамикой заработных плат и увеличением глубины переработки сельскохозяйственной продукции", — говорится в сообщении пресс-службы.

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