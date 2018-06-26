АСВ выплатит вкладчикам банка "Воронеж" около 4,3 миллиарда рублей

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии банка "Воронеж" составят около 4,3 миллиарда рублей, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Отмечается, что страховое возмещение будет выплачиваться в десяти субъектах РФ, в том числе в Воронежской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 1 миллиарда рублей могут обратиться порядка 1,3 тысячи вкладчиков, в Москве и Московской области на сумму примерно 1,9 миллиарда рублей — порядка 2,1 тысячи вкладчиков.
Ранее АСВ сообщало, что выплаты вкладчикам банка начнутся 27 июня, их осуществит Сбербанк.
Банк России отозвал лицензию у банка "Воронеж" с 15 июня. Как сообщал регулятор, в результате проведения банком "схемных" операций по замещению активов с целью сокрытия своего реального финансового положения и формального соблюдения пруденциальных норм деятельности на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера. Кроме того, были установлены признаки проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июня занимал 211-е место в банковской системе РФ.