АСВ выплатит вкладчикам банка "Воронеж" около 4,3 миллиарда рублей

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии банка "Воронеж" составят около 4,3 миллиарда рублей, сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Согласно реестру обязательств АО "Банк Воронеж" за выплатой страхового возмещения на сумму около 4,3 миллиарда рублей могут обратиться порядка 5 тысяч вкладчиков, в том числе около 70 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 4,9 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что страховое возмещение будет выплачиваться в десяти субъектах РФ, в том числе в Воронежской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 1 миллиарда рублей могут обратиться порядка 1,3 тысячи вкладчиков, в Москве и Московской области на сумму примерно 1,9 миллиарда рублей — порядка 2,1 тысячи вкладчиков.

Ранее АСВ сообщало, что выплаты вкладчикам банка начнутся 27 июня, их осуществит Сбербанк.

Банк России отозвал лицензию у банка "Воронеж" с 15 июня. Как сообщал регулятор, в результате проведения банком "схемных" операций по замещению активов с целью сокрытия своего реального финансового положения и формального соблюдения пруденциальных норм деятельности на балансе кредитной организации образовался значительный объем активов сомнительного характера. Кроме того, были установлены признаки проведения "теневых" валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в ЦБ.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 июня занимал 211-е место в банковской системе РФ.