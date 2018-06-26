Эксперты отметили снижение объема "свободных денег" у россиян

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Объем "свободных денег" россиян в мае уменьшился по сравнению с апрелем текущего года на 4,4% и составил 24 тысячи рублей, средний объем "свободных средств" в 2018 году продолжает оставаться на рекордно высоком уровне — по итогам пяти месяцев он достиг 21,9 тысячи рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Согласно расчетам на основе данных Romir Scan Panel о первоочередных затратах российских домохозяйств и при сравнении их со средними доходами, в минувшем мае объем свободных денег в среднестатистическом российском домохозяйстве достиг размера в 24 тысячи рублей. Среднегодовое же значение индекса свободных денег, таким образом, по итогам пяти месяцев составило 21,9 тысячи рублей", — говорится в исследовании.
"Более того, личная инфляция, выраженная через дефлятор, в мае резко пошла вверх в связи с ощутимым ростом цен на бензин. И это также не могло не сказаться на объемах свободных денег", — добавляет холдинг.
В городах-миллионниках значение индекса в мае снизилось на 2,5% по сравнению с апрелем и составило 31,4 тысячи рублей. В городах с числом жителей 0,5-1 миллион индекс уменьшился на 4,7%, до 26,4 тысячи рублей. В городах с населением 100-500 тысяч человек индекс снизился на 8,8%, составив 15,5 тысячи рублей.