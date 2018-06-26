Эксперты отметили снижение объема "свободных денег" у россиян

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Объем "свободных денег" россиян в мае уменьшился по сравнению с апрелем текущего года на 4,4% и составил 24 тысячи рублей, средний объем "свободных средств" в 2018 году продолжает оставаться на рекордно высоком уровне — по итогам пяти месяцев он достиг 21,9 тысячи рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Индекс свободных денег "Ромира" — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Величина доходов определяется на основе расчетов холдинга и Росстата, затрат на товары и услуги — на основе скан-панели домохозяйств "Ромира". Она базируется на данных потребления 30 тысяч россиян, 11,5 тысячи домохозяйств в 190 городах с населением более 10 тысяч человек.

"Согласно расчетам на основе данных Romir Scan Panel о первоочередных затратах российских домохозяйств и при сравнении их со средними доходами, в минувшем мае объем свободных денег в среднестатистическом российском домохозяйстве достиг размера в 24 тысячи рублей. Среднегодовое же значение индекса свободных денег, таким образом, по итогам пяти месяцев составило 21,9 тысячи рублей", — говорится в исследовании.

По сравнению с апрелем текущего года объем "свободных денег" россиян снизился на 4,4%. Для сравнения, в мае 2017 года показатель составлял 20,9 тысячи рублей, годом ранее — 18,1 тысячи. Небольшое снижение индекса в мае "Ромир" объясняет длинными праздниками и выходными, в течение которых россиянам приходилось тратить больше на первоочередные расходы.

"Более того, личная инфляция, выраженная через дефлятор, в мае резко пошла вверх в связи с ощутимым ростом цен на бензин. И это также не могло не сказаться на объемах свободных денег", — добавляет холдинг.

В городах-миллионниках значение индекса в мае снизилось на 2,5% по сравнению с апрелем и составило 31,4 тысячи рублей. В городах с числом жителей 0,5-1 миллион индекс уменьшился на 4,7%, до 26,4 тысячи рублей. В городах с населением 100-500 тысяч человек индекс снизился на 8,8%, составив 15,5 тысячи рублей.