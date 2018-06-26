Молодежь обслуживает взятые онлайн кредиты хуже, считают эксперты

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россияне в возрасте 20-30 лет лучше обслуживают кредит, взятый в отделении, чем онлайн, говорится в исследовании коллекторского агентства "Сентинел Кредит Менеджмент".
Данную тенденцию эксперты объясняют тем, что в отделениях молодежь оформляет крупные кредиты на развитие собственного бизнеса, ипотеку или автомобиль.
"Такие цели всегда требуют предварительных размышлений и расчёта собственных финансовых возможностей. Возможно, поэтому, получив средства классическим способом на большую сумму и длительный срок, молодые люди изначально более ответственно подходят к возврату денежных средств, нежели в случае выбора онлайн-формата", — указывается в исследовании.
Молодежь до 30 лет чаще всего задерживает обязательный платеж по онлайн-кредиту и в отличие от должников старше 50 лет даже после начала судебных процедур не спешит возвращать деньги банку.