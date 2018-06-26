Молодежь обслуживает взятые онлайн кредиты хуже, считают эксперты

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Россияне в возрасте 20-30 лет лучше обслуживают кредит, взятый в отделении, чем онлайн, говорится в исследовании коллекторского агентства "Сентинел Кредит Менеджмент".

"Среди граждан, получивших кредит стандартным способом в отделении, по платёжной дисциплине лидируют должники в возрасте 20-30 лет…. Заёмщики 20-30 лет чаще всего задерживают обязательный платеж по-своему онлайн-кредиту хотя бы на один день", — сказано в исследовании.

Данную тенденцию эксперты объясняют тем, что в отделениях молодежь оформляет крупные кредиты на развитие собственного бизнеса, ипотеку или автомобиль.

"Такие цели всегда требуют предварительных размышлений и расчёта собственных финансовых возможностей. Возможно, поэтому, получив средства классическим способом на большую сумму и длительный срок, молодые люди изначально более ответственно подходят к возврату денежных средств, нежели в случае выбора онлайн-формата", — указывается в исследовании.

Отмечается, что долги по онлайн-кредитам активнее всех возвращают после просрочки россияне старше 50 лет. "Должники старше 50 лет в целом имеют более высокую платёжную дисциплину после выхода на просрочку, в отличие от неплательщиков 20-30 лет. В группе должников, взявших кредит онлайн, наибольшая активность по возврату наблюдается у людей старше 50 лет. Через 9 месяцев после передачи договора на стадию судебного взыскания, люди этой возрастной категории на 30% эффективнее возвращают свои долги", — подсчитали эксперты.

Молодежь до 30 лет чаще всего задерживает обязательный платеж по онлайн-кредиту и в отличие от должников старше 50 лет даже после начала судебных процедур не спешит возвращать деньги банку.