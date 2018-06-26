МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Российский рынок безналичных платежей будет расти на 15-20% в год как минимум следующие три года, заявила в интервью агентству "Прайм" гендиректор Visa в России Екатерина Петелина.
"При этом наш рынок не только большой, но и быстрорастущий — только за последние четыре года объем безналичных платежей в России удвоился. За прошлый год обороты выросли более чем на 20%, количество транзакций – более чем на 30%. При этом все еще достаточно большой объем оборотов по картам — 65% — приходится на наличные траты, то есть снятие наличных в банкоматах. Поэтому потенциал роста еще тоже очень высокий. Мы ожидаем, что рынок (безналичных платежей — ред.) будет расти на 15-20% в год как минимум следующие три года", — считает Петелина.
Одна из главных особенностей российского рынка заключается в том, что он очень восприимчив к инновациям и новым технологиям, отметила она. "На это влияют два фактора: развитая инфраструктура, и, прежде всего, высокий уровень проникновения интернета – порядка 70%, и смартфонов – почти 65%, а также повсеместное использование чиповых карт", — рассказала Петелина.
Полную версию интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.