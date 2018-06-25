Акционеры "Аэрофлота" не утвердили часть выплат членам совета директоров

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Акционеры "Аэрофлота" воздержались по вопросу выплат по долгосрочной программе мотивации членам совета директоров за период с 1 июля 2016 года по 30 июня 2017 года, следует из результатов голосования на годовом собрании акционеров авиакомпании.

Как следует из результатов голосования, 83,7% акционеров воздержались от принятия решения по данному вопросу, 8,44% проголосовали "за", 4,8% — "против".

Таким образом, члены совета директоров не получат 187,2 миллиона рублей, в том числе: гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов — 13,4 миллиона рублей, президент ОАК Юрий Слюсарь — 17,1 миллиона рублей, гендиректор "Авиакапитал-Сервиса" Роман Пахомов — 24,7 миллиона рублей.

В то же время акционеры утвердили фиксированную часть вознаграждения за период с 1 июля по 30 июня в размере 77,75 миллиона рублей и доплаты фиксированной части вознаграждения в размере 10,387 миллиона рублей.