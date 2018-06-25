Акционеры "Аэрофлота" избрали новый совет директоров

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Акционеры "Аэрофлота" на годовом собрании в понедельник избрали новый состав совета директоров авиакомпании, в него вернулся гендиректор "Авиакапитал-Сервиса" Роман Пахомов, который сменил главу авиакомпании "Россия" Дмитрия Сапрыкина, передает корреспондент РИА Новости.

Остальные члены совета сохранили свои места. От инвестиционных фондов в совет вошли старший советник УБ "Бизнес-консультирование АБ" (Стокгольм, Швеция) Ларс Эрик Андерс Бергстром и председатель комитета по корпоративному управлению экспертно-консультационного совета Росимущества Алексей Германович.

От государства в совет вошли, в частности, гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Дмитрий Песков и первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов.

От Росимущества в совет вошли президент ОАК Юрий Слюсарь, управляющий директор "Ренессанс Брокера" Игорь Каменской, гендиректор Агентства по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов Василий Сидоров, гендиректор "ВСМПО-Ависмы" Михаил Воеводин и гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов. Последние два кандидата были параллельно выдвинуты и от "Авиакапитал-Сервиса".

Основным владельцем "Аэрофлота" является государство с долей 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании, институциональным инвесторам — 34,8%, физическим лицам — 5,6%, менеджменту компании — 0,1%.