Акционеры "Аэрофлота" одобрили контракт на 50 самолетов МС-21

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Акционеры "Аэрофлота" одобрили договор с "Авиакапитал-Сервисом" ("дочка" "Ростеха") о лизинге 50 новых российских самолетов МС-21, передает корреспондент РИА Новости с годового собрания акционеров.
В компоновке для "Аэрофлота" лайнер рассчитан на перевозку 169 пассажиров (16 кресел бизнес-класса и 153 — эконома). На первом этапе договор предусматривает поставку воздушных судов с иностранным двигателем. Начиная с 26-го самолета авиакомпания имеет опцию получать лайнеры с новыми российскими двигателями ПД-14, которые сейчас проходят сертификационные испытания.
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