Акционеры "Аэрофлота" одобрили контракт на 50 самолетов МС-21

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Акционеры "Аэрофлота" одобрили договор с "Авиакапитал-Сервисом" ("дочка" "Ростеха") о лизинге 50 новых российских самолетов МС-21, передает корреспондент РИА Новости с годового собрания акционеров.

"Аэрофлот" и "Авиакапитал-Сервис" подписали твердый контракт на поставку 50 судов МС-21 в феврале 2018 года, первый из них перевозчик получит в первом квартале 2020 года. Авиакомпания станет первым и крупнейшим эксплуатантом этих лайнеров, завершение поставок по контракту ожидается в 2026 году. Срок аренды каждого воздушного судна — 12 лет, при этом предусмотрена возможность ее пролонгации на два года не более трех раз.

В компоновке для "Аэрофлота" лайнер рассчитан на перевозку 169 пассажиров (16 кресел бизнес-класса и 153 — эконома). На первом этапе договор предусматривает поставку воздушных судов с иностранным двигателем. Начиная с 26-го самолета авиакомпания имеет опцию получать лайнеры с новыми российскими двигателями ПД-14, которые сейчас проходят сертификационные испытания.