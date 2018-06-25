Акционеры "Аэрофлота" утвердили дивиденды-2017 в 14,22 миллиарда рублей

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Акционеры "Аэрофлота" утвердили выплату дивидендов за 2017 год в размере 50% чистой прибыли по РСБУ из расчета 12,8 рубля на бумагу, передает корреспондент РИА Новости по итогам голосования на годовом собрании акционеров.

В мае совет директоров авиакомпании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 50% чистой прибыли по РСБУ. Сумма выплат за прошедший год составит 14,22 миллиарда рублей.

Дивидендная политика "Аэрофлота" предусматривает выплату дивидендов на уровне 25% чистой прибыли по МСФО. Однако за 2016 год авиакомпания по директиве правительства направила на дивиденды 50% чистой прибыли по МСФО — 19,4 миллиарда рублей, или 17,48 рубля на акцию.

Чистая прибыль авиакомпании по РСБУ в 2017 году выросла по сравнению с 2016 годом на 21,7%, до 28,443 миллиарда рублей. Чистая прибыль группы "Аэрофлот" по МСФО за 2017 год снизилась на 40,6% — до 23,06 миллиарда рублей.

Основным владельцем "Аэрофлота" является государство с долей 51,2%. Госкорпорации "Ростех" принадлежит 3,5% акций авиакомпании, институциональным инвесторам — 34,8%, физическим лицам — 5,6%, менеджменту компании — 0,1%.