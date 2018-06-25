Дефицит командиров воздушных судов в "Аэрофлоте" сохраняется

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Дефицит командиров воздушных судов (КВС) в "Аэрофлоте" сохраняется, при этом недостатка во вторых пилотах нет, заявил гендиректор перевозчика Виталий Савельев.

"Дефицит командиров воздушных судов сохранятся, на сегодняшний день порядка 61 человека. Мы делаем все, чтобы этот дефицит сократить… это (дефицит — ред.) узкоюфюзеляжный сегмент", — сказал он журналистам.

На данный момент в "Аэрофлоте" работает более 1000 командиров воздушных судов.

При этом Савельев добавил, что нехватка касается только КВС, а не вторых пилотов.

Вопрос утечки кадров российских авиакомпаний остро встал в середине прошлого года. Одной из основных причин называлась разница в зарплатах пилотов российских и азиатских компаний. "Аэрофлот" с начала 2018 года поднял зарплату пилотам, а ранее в июне объявил дополнительный набор пилотов министерства обороны и других ведомств для переучивания на самолеты Airbus А320, Boeing В737, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).

В конце прошлого года Савельев отмечал, что повышение зарплат российским пилотам не остановит их отток в Китай, так как в азиатских авиакомпаниях зарплаты в любом случае гораздо выше.