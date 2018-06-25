Козак и Семашко обсудят энергетическую сферу, сообщил источник

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Вице-премьеры России и Белоруссии Дмитрий Козак и Владимир Семашко 26 июня обсудят актуальные вопросы в энергетике на встрече в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Представитель российского вице-премьера подтвердил факт встречи, при этом он не стал уточнять тему предстоящих переговоров.
По словам информированного источника РИА Новости, на встрече планируется обсудить вопрос поставок российского газа в республику, а также последствия для Белоруссии завершения налогового маневра в нефтяной отрасли РФ.
Правительство России на прошлой неделе одобрило завершающую стадию налогового маневра в нефтяной отрасли, в рамках которой экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% на 5 процентных пунктов в год в течение шести лет начиная с 2019 года. Одновременно будет повышаться НДПИ на нефть. Чтобы предотвратить рост внутренних цен на нефтепродукты или возникновение дефицита, маневр предусматривает два механизма: обратный акциз на нефть, поставляемую на переработку, и дополнительный демпфирующий акциз, учитывающий выгодность экспорта.