Козак и Семашко обсудят энергетическую сферу, сообщил источник

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Вице-премьеры России и Белоруссии Дмитрий Козак и Владимир Семашко 26 июня обсудят актуальные вопросы в энергетике на встрече в Москве, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Завтра состоится встреча вице-премьера Белоруссии Семашко и курирующего ТЭК в правительстве РФ Козака", — сказал собеседник агентства.

Представитель российского вице-премьера подтвердил факт встречи, при этом он не стал уточнять тему предстоящих переговоров.

По словам информированного источника РИА Новости, на встрече планируется обсудить вопрос поставок российского газа в республику, а также последствия для Белоруссии завершения налогового маневра в нефтяной отрасли РФ.

Правительство России на прошлой неделе одобрило завершающую стадию налогового маневра в нефтяной отрасли, в рамках которой экспортная пошлина на нефть будет снижаться с нынешних 30% на 5 процентных пунктов в год в течение шести лет начиная с 2019 года. Одновременно будет повышаться НДПИ на нефть. Чтобы предотвратить рост внутренних цен на нефтепродукты или возникновение дефицита, маневр предусматривает два механизма: обратный акциз на нефть, поставляемую на переработку, и дополнительный демпфирующий акциз, учитывающий выгодность экспорта.

Москва и Минск в апреле 2017 года подписали документы, урегулировавшие разногласия в нефтегазовой сфере. В частности, Белоруссия получила право на реэкспорт 6 миллионов из 24 миллионов тонн получаемой беспошлинной российской нефти с зачислением таможенных пошлин в свой бюджет. Ранее в "Белнефтехиме" отмечали, что при отмене пошлины Россией, согласно применяемой формуле определения цены на нефть для Белоруссии, стоимость российской нефти вырастет на такую же величину и будет равна мировым котировкам.