На "Иннопроме" в Свердловской области пройдут более 60 мероприятий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 июн — РИА Новости. Более 60 мероприятий запланированы в деловой программе Свердловской области на международной промышленной выставке "Иннопром-2018", сообщает в понедельник департамент информационной политики главы региона.
"Завершается формирование деловой программы Свердловской области на международной промышленной выставке "Иннопром-2018". Планируется, что регион организует и проведет более 60 мероприятий: конференций, панельных дискуссий, презентаций проектов, мастер-классов", — говорится в сообщении.
Как уточняет департамент, деловые мероприятия региона пройдут как на площадке стенда Свердловской области, так и на других выставочных площадках. В мероприятиях примут участие представители органов государственной власти Свердловской области, муниципальных образований, бизнеса, общественных институтов, отраслевые эксперты, в том числе федерального уровня. Основной акцент всех мероприятий будет связан с развитием отраслей экономики и перекликаться с основной идеей стенда Свердловской области – "умный регион".
В рамках деловой программы планируется провести ряд презентаций. В первую очередь, это интерактивная презентация проекта, посвященного проведению в мае 2019 года в Свердловской области национального и мирового чемпионатов с участием команд 30 стран по стратегическому менеджменту и управлению бизнесом Global Management Challenge. Также участникам "Иннопрома" будет представлена "Культурно-технологическая карта Свердловской области" и другие проекты.
Большой блок мероприятий будет посвящен вопросам экологии и развития жилищно-коммунального хозяйства. Так, в рамках конференции "Экология и бизнес: перспективы развития экологических механизмов охраны окружающей среды" планируется обсудить, в том числе, меры господдержки создания новых предприятий с применением "зеленых технологий". Также здесь обсудят новые технологии и решения в сфере водного хозяйства, вопросы развития государственно-частного партнерства. На стенде Свердловской области пройдет региональный тур Всероссийского конкурса лучших региональных практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, организованный АСИ.
Международная промышленная выставка "Иннопром" и V Российско-Китайское ЭКСПО пройдут в Екатеринбурге 9-12 июля. Страна-партнер "Иннопрома" в 2018 году – Республика Корея. Тема выставки — "Цифровое производство". Организатором "Иннопрома" выступает министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Организаторы V Российско-Китайского ЭКСПО – министерство экономического развития РФ, министерство коммерции КНР. В качестве региона-партнера со стороны РФ определена Свердловская область, со стороны Китая – город центрального подчинения Чунцин. Мероприятия пройдут на одной площадке.
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