Частный бизнес готов инвестировать в питомники саженцев, сообщил Рослесхоз

ХАБАРОВСК, 25 июн — РИА Новости. Частный бизнес готов инвестировать в создание питомников для выращивания саженцев с закрытой корневой системой, которые лучше приживаются при воспроизводстве лесов, сообщил журналистам в кулуарах Национального лесного форума в Хабаровске глава Рослесхоза Иван Валентик.

"В России недостаточно питомников, которые бы выращивали саженцы по такой технологии. Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект об инвестиционном лесовосстановлении, которое предусматривает обязанность владельцев линейных объектов и недропользователей заниматься лесовосстановлением. Как раз решаем проблему привлечения в этот сектор частных инвестиций. Бизнес готов, они ждут принятия закона, готовы создавать такие центры", — сказал Валентик.

Он уточнил, что один такой питомник будет стоить от 400 до 500 миллионов рублей в зависимости от производительности. В питомнике можно выращивать до шести миллионов саженцев с закрытой корневой системой. На один гектар необходимо около трех тысяч таких саженцев.

"Мы планируем к 2025 году высаживать около 40% саженцев с закрытой корневой системой", — отметил Валентик.

Как пояснил глава Рослесхоза, саженцы с закрытой корневой системой выращиваются в теплице в питательном комке, вместе с которым их и пересаживают в грунт. Так растения лучше приживаются на новом месте, кроме того, период посадки молодых деревьев увеличивается в несколько раз раз.

"В последние несколько лет в России отмечается большое количество засушливых дней — более 160 с высокими классами чрезвычайной пожарной опасности. А значит, агротехнические периоды для посадки леса сокращаются. Если раньше мы могли сажать в течение месяца, то в последние два года не более недели. Когда саженцы выращивают я в теплице в питательном комке, у них выше приживаемость. При этом период лесовосстановления увеличивается до 5-6 месяцев", — сказал глава Рослесхоза.

Валентик также отметил, что, согласно майским указам президента, в России необходимо обеспечить восстановление лесов на всех вырубленных и погибших участках — это около 1,5 миллиона гектаров. "Сегодня лес восстанавливается на площади сплошных рубок — это более 950 тысяч гектаров, то есть необходимо высадить лес еще на 550 тысячах гектаров и обеспечить их саженцами с закрытой корневой системой", — сказал он.