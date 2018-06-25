На Дальнем Востоке выросли цены на бензин

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Средние цены на бензин и дизтопливо в РФ с 18 по 22 июня продолжили преимущественно снижаться, только по-прежнему дорожает авиакеросин, кроме того, значительный прирост показывают средние розничные цены на бензин и дизель на Дальнем Востоке — они не только быстро растут, но почти по всем маркам топлива перегнали среднероссийский уровень, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра "Кортес".
При этом на Дальнем Востоке розничные цены на бензин и дизтопливо существенно увеличились. "Нормаль-80" вырос на 9 копеек, до 38,19 рубля за литр. И только этот бензин в регионе дешевле, чем в среднем по РФ. Остальное топливо дороже среднероссийского уровня. "Премиум-95" за неделю вырос в цене на 17 копеек, до 45,33 рубля, "Регуляр-92" — на 15 копеек, до 43,57 рубля, летнее дизтопливо — также на 15 копеек, до 47,63 рубля.
Оптовые цены продемонстрировали разнонаправленную динамику. Бензин "Премиум-95" подорожал на 0,13%, до 51,868 тысячи рублей за тонну. Остальные марки подешевели: "Регуляр-92" — на 0,03%, до 50,654 тысячи рублей за тонну, "Нормаль-80" — на 3%, до 42,09 тысячи рублей за тонну.
Цена на авиакеросин продолжила расти: в оптовом сегменте она увеличилась на 0,02% — до 46,859 тысячи рублей за тонну, в аэропортах она поднялась на 0,97% — до 57,067 тысячи рублей за тонну. Летнее дизтопливо в рознице, как и неделей ранее, подешевело на 1 копейку, до 44,64 рубля за литр. На мелкооптовом рынке цены на него снизились на 0,4%, до 52,021 тысячи рублей за тонну, на оптовом — на 2%, до 47,703 тысячи рублей за тонну.