Кудрин оценил решение ОПЕК+ по добыче нефти

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Решение ОПЕК+ не приведет к большим изменениям цен на нефть, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Я думаю, что больших изменений в политике цен не произойдёт, потому что решение ОПЕК было взвешенным, как раз оно сбалансировало (рынок). Это увеличение в основном идет в рамках сбалансированной политики, прежних ориентиров цен", — сказал Кудрин журналистам.

Он добавил, что не ждет принципиального влияния решения ОПЕК+ на цены на нефть.

В субботу страны ОПЕК+ на министерской встрече договорились о наращивании добычи нефти с июля, прекратив перевыполнение сделки и придя к ее общему выполнению на 100%. Как уточнили министры энергетики России и Саудовской Аравии, на практике это будет означать увеличение добычи на 1 миллион баррелей в сутки, в том числе Россией — на 200 тысяч.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз — до конца 2018 года.