Китай и Евросоюз выступили против торгового протекционизма

ПЕКИН, 25 июн — РИА Новости. Китай и ЕС выступают решительно против политики односторонних действий и торгового протекционизма, заявил в понедельник вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ журналистам по итогам встречи с вице-президентом Еврокомиссии Юрки Катайненом.

В понедельник в Пекине состоялся седьмой торгово-экономический диалог на высоком уровне Китай-ЕС.

"Обе стороны считают, что необходимо решительно противостоять политике односторонних действий и торговому протекционизму, не допустить, чтобы подобные действия нанесли удар и оказали негативное воздействие на мировую экономику", — приводит слова Лю Хэ сайт Госсовета КНР.

Китайский вице-премьер добавил, что диалог между сторонами проходит на фоне растущих в мире протекционистских настроений.

Он подчеркнул, что КНР и ЕС обязались сообща защищать механизм многосторонней торговли на основе принципов ВТО, содействовать сбалансированной и взаимовыгодной экономической глобализации, а также совершенствовать систему глобального экономического управления.